Telepítse a Temporal-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú, tartós munkafolyamat-végrehajtó platform hibatűrő, hosszan futó alkalmazások nagy léptékű építéséhez.
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Erre jó a Temporal
A Temporal egy nyílt forráskódú, tartós munkafolyamat-végrehajtási platform. Segítségével a fejlesztők hosszú ideig futó, hibatűrő alkalmazásokat írhatnak hétköznapi kódként. A Temporallal írt munkafolyamatok automatikusan túlélik a folyamatösszeomlásokat, hálózati partíciókat és infrastruktúra-hibákat. Nincs szükség manuális ellenőrzőpontokra, adatbázisokban lévő állapotgépekre vagy komplex újrapróbálkozási logikára. Amikor egy worker újraindul, a végrehajtás pontosan ott folytatódik, ahol abbamaradt.
Ez a telepítés a teljes Temporal stack-et futtatja. A szerver PostgreSQL-t használ a perzisztenciához, és Elasticsearch-öt a munkafolyamat-előzmények kereséséhez, valamint a láthatósághoz. A mellékelt web UI segítségével figyelheti az aktív munkafolyamatokat, ellenőrizheti az eseményelőzményeket, és kereshet a végrehajtások között állapot vagy egyéni attribútumok alapján. Emellett jeleket is indíthat, így teljes megfigyelhetőséget biztosítva csapatának a futó üzleti folyamatokba.
A Temporal főbb funkciói
Tartós végrehajtás
A munkafolyamatok automatikusan túlélik a folyamatösszeomlásokat és az infrastruktúra-újraindításokat, pontosan ott folytatva, ahol abbahagyták, további infrastruktúra nélkül.
Munkafolyamat láthatóság
Az Elasticsearch-alapú keresés lehetővé teszi a munkafolyamat-végrehajtások szűrését és ellenőrzését állapot, munkafolyamat-típus, egyéni keresési attribútumok vagy időtartomány szerint.
Automatikus újrapróbálkozások
Újrapróbálkozási szabályzatok definiálása konfigurálható visszalépéssel bármely tevékenységhez, így az átmeneti hibák kezelhetők az alkalmazáskód módosítása nélkül.
Hosszú ideig futó munkafolyamatok
Natívan támogatja azokat a munkafolyamatokat, amelyek percekig, napokig vagy évekig futnak — beleértve az ütemezett időzítőket, az emberi jóváhagyási lépéseket és a külső jeleket.
Többnyelvű SDK-k
A dolgozók gRPC-n keresztül csatlakoznak, hivatalos SDK-k felhasználásával Go, Python, Java, TypeScript, .NET és PHP nyelvekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Temporal szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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