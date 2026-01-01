A Temporal egy nyílt forráskódú, tartós munkafolyamat-végrehajtási platform. Segítségével a fejlesztők hosszú ideig futó, hibatűrő alkalmazásokat írhatnak hétköznapi kódként. A Temporallal írt munkafolyamatok automatikusan túlélik a folyamatösszeomlásokat, hálózati partíciókat és infrastruktúra-hibákat. Nincs szükség manuális ellenőrzőpontokra, adatbázisokban lévő állapotgépekre vagy komplex újrapróbálkozási logikára. Amikor egy worker újraindul, a végrehajtás pontosan ott folytatódik, ahol abbamaradt.

Ez a telepítés a teljes Temporal stack-et futtatja. A szerver PostgreSQL-t használ a perzisztenciához, és Elasticsearch-öt a munkafolyamat-előzmények kereséséhez, valamint a láthatósághoz. A mellékelt web UI segítségével figyelheti az aktív munkafolyamatokat, ellenőrizheti az eseményelőzményeket, és kereshet a végrehajtások között állapot vagy egyéni attribútumok alapján. Emellett jeleket is indíthat, így teljes megfigyelhetőséget biztosítva csapatának a futó üzleti folyamatokba.