A Databag egy saját üzemeltetésű, föderált üzenetküldő platform. Decentralizált kommunikációt biztosít magánszemélyek és kis közösségek számára. Ehhez nem támaszkodik vállalati szerverekre vagy blockchain infrastruktúrára.

Az azonosításhoz nyilvános-privát kulcsú kriptográfiát használ. A fiókok nincsenek egyetlen konkrét tárhely domainhez kötve. A különböző Databag csomópontokon lévő felhasználók szabadon üzenhetnek egymásnak. Ez hasonlóan működik, mint az e-mail föderáció.

A platform támogatja a végpontok közötti titkosítású zárt témákat, az audio- és videóhívásokat, a mobil push értesítéseket és a témaalapú üzenetszervezést.

A saját VPS-en történő üzemeltetés azt jelenti, hogy minden beszélgetés, híváselőzmény és kapcsolati adat teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül marad. Korlátlan számú fiók hozható létre csomópontonként, felhasználói díjak nélkül. Ez ideálissá teszi családok, baráti társaságok és kis szervezetek számára. Olyanoknak, akik modern üzenetküldést szeretnének, vállalati közvetítők nélkül.