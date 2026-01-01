Telepítse a Databag-et egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű föderált üzenetküldő végpontok közötti titkosítással, hang-/videóhívásokkal és témakörök szerinti beszélgetési szálakkal.
Válasszon VPS csomagot a Databag szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Databag
A Databag egy saját üzemeltetésű, föderált üzenetküldő platform. Decentralizált kommunikációt biztosít magánszemélyek és kis közösségek számára. Ehhez nem támaszkodik vállalati szerverekre vagy blockchain infrastruktúrára.
Az azonosításhoz nyilvános-privát kulcsú kriptográfiát használ. A fiókok nincsenek egyetlen konkrét tárhely domainhez kötve. A különböző Databag csomópontokon lévő felhasználók szabadon üzenhetnek egymásnak. Ez hasonlóan működik, mint az e-mail föderáció.
A platform támogatja a végpontok közötti titkosítású zárt témákat, az audio- és videóhívásokat, a mobil push értesítéseket és a témaalapú üzenetszervezést.
A saját VPS-en történő üzemeltetés azt jelenti, hogy minden beszélgetés, híváselőzmény és kapcsolati adat teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül marad. Korlátlan számú fiók hozható létre csomópontonként, felhasználói díjak nélkül. Ez ideálissá teszi családok, baráti társaságok és kis szervezetek számára. Olyanoknak, akik modern üzenetküldést szeretnének, vállalati közvetítők nélkül.
A Databag főbb funkciói
Föderált üzenetküldés
A különböző Databag csomópontokon lévő fiókok közvetlenül kommunikálhatnak, decentralizált hálózatot hozva létre, ahol egyetlen szerver sem irányítja az összes beszélgetést.
Végpontok közötti titkosítás
A titkosított témák kliensoldali titkosítást használnak, így az üzenetek tartalma privát még a csomópontot üzemeltető szerveradminisztrátor számára is.
Hang- és videóhívás
A beépített hívásfunkcióval nincs szükség külön videokonferencia-eszközre azoknak a közösségeknek, amelyek már Databaget használnak üzenetküldésre.
Téma alapú szálak
A beszélgetéseket téma, nem pedig kapcsolat szerint rendezi, és ezáltal könnyű a megbeszéléseket fókuszáltan és kereshetően tartani egy közösségen belül.
Korlátlan Fiókok
Minden csomópont külön költség nélkül annyi fiókot támogat, amennyire szükséges, így gazdaságos az üzenetküldés tárhelyszolgáltatása egy egész háztartás vagy szervezet számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Databag szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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