A Nango egy nyílt forráskódú infrastruktúra réteg külső API-khoz való csatlakozáshoz. Ahelyett, hogy minden szolgáltatáshoz egyedi OAuth-folyamatokat, tokenfrissítési logikát és sebességkorlát-kezelést írna, a Nango mindezt egyetlen egységes háttérrendszeren keresztül kezeli. A fejlesztők egyszer konfigurálják az integrációkat, és a Nango átlátszó proxyján keresztül hozzáférhetnek bármely támogatott szolgáltatáshoz – beépített támogatással több mint 300 API-hoz, beleértve a Salesforce-t, a GitHubot, a Slack-et, a Stripe-ot és a Notion-t.

A Nango saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja ügyfelei OAuth engedélyeit és API tokenjeit. Egyetlen harmadik fél szolgáltatása sem kezeli soha a felhasználók hitelesítő adatait – minden nyugalmi állapotban titkosítva van az Ön tulajdonában lévő kulccsal, és egy PostgreSQL adatbázisban tárolódik, amely a szerverrel együtt fut.