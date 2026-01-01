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Nyílt forráskódú platform, amely kezeli az OAuth-ot, a tokenfrissítést és az API-kapcsolatot több mint 300 külső integrációhoz.
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Erre jó a Nango
A Nango egy nyílt forráskódú infrastruktúra réteg külső API-khoz való csatlakozáshoz. Ahelyett, hogy minden szolgáltatáshoz egyedi OAuth-folyamatokat, tokenfrissítési logikát és sebességkorlát-kezelést írna, a Nango mindezt egyetlen egységes háttérrendszeren keresztül kezeli. A fejlesztők egyszer konfigurálják az integrációkat, és a Nango átlátszó proxyján keresztül hozzáférhetnek bármely támogatott szolgáltatáshoz – beépített támogatással több mint 300 API-hoz, beleértve a Salesforce-t, a GitHubot, a Slack-et, a Stripe-ot és a Notion-t.
A Nango saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja ügyfelei OAuth engedélyeit és API tokenjeit. Egyetlen harmadik fél szolgáltatása sem kezeli soha a felhasználók hitelesítő adatait – minden nyugalmi állapotban titkosítva van az Ön tulajdonában lévő kulccsal, és egy PostgreSQL adatbázisban tárolódik, amely a szerverrel együtt fut.
A Nango főbb funkciói
Egységes OAuth folyamatok
A Nango kezeli az engedélyezési URL-ek generálását, a tokenek cseréjét és a visszahívások feldolgozását több mint 300 API-hoz. Ezzel nincs szükség egyedi hitelesítési kódra minden integrációhoz.
Automatikus tokenfrissítés
A hozzáférési tokenek csendesen frissülnek a lejárat előtt, így az integrációi soha nem hibásodnak meg munkamenet közben az elavult hitelesítő adatok miatt.
Beágyazható Csatlakozás UI
Egy előre elkészített, fehér címkés OAuth hozzájárulási képernyő lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy engedélyezzék a harmadik féltől származó fiókokat az alkalmazásukon belülről egyetlen felhasználói folyamattal.
Átlátszó API proxy
Az API-hívásokat a Nangón keresztül irányítsa, hogy automatikus újrapróbálkozásokat, sebességkorlát-visszalépést és normalizált hibaválaszokat kapjon, API-nkénti köztes szoftver nélkül.
Webhook normalizálás
Webhookok fogadása, ellenőrzése és továbbítása bármely csatlakoztatott szolgáltatótól egyetlen betáplálási végponton keresztül, egységes payload kezeléssel.
Titkosított hitelesítőadat-tárolás
A saját kulcsával titkosítják az összes OAuth tokent és API kulcsot nyugalmi állapotban, és kizárólag a saját üzemeltetésű PostgreSQL adatbázisban tárolják.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Nango szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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