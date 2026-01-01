Strava statisztikák telepítése egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett személyes sportanalitikai irányítópult, amely a Strava tevékenységeidet részletes statisztikákká, diagramokká és hőtérképekké alakítja.
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Erre jó a Statistics for Strava
Statisztikák a Stravához egy saját üzemeltetésű analitikai vezérlőpult, amely lekéri a teljes Strava tevékenységi előzményeit. Interaktív diagramok, földrajzi hőtérképek, felszerelés-használati jelentések, szegmenselemzések és éves áttekintések formájában jeleníti meg. Mindezt helyileg, a saját szerverén tárolja. Az hivatalos Strava alkalmazással ellentétben soha nem veszíti el a korábbi adatokat fizetőfal mögött. Teljes tulajdonjogot biztosít sportteljesítményei felett.
A beállításhoz egy Strava API alkalmazás szükséges (ingyenesen létrehozható). Valamint egy egyszeri OAuth engedélyezési folyamat a frissítési token generálásához. Csatlakozás után a háttérben futó démon automatikusan importálja az új tevékenységeket. Ezzel naprakészen tartja a vezérlőpultot. Az alkalmazás használatához Strava fiók szükséges.
A Statistics for Strava főbb funkciói
Tevékenységelemző irányítópult
Átfogó statisztikák interaktív diagramokkal, amelyek lefedik az összesítést, trendeket, személyes rekordokat és edzésterhelést minden tevékenységtípusra vonatkozóan.
Földrajzi hőtérkép
Vizualizálja a tevékenységi hotspotokat egy földrajzi hőtérképen, amely az összes rögzített útvonalat ábrázolja, felfedve kedvenc edzésterületeit.
Felszerelés és karbantartás nyomon követése
Figyelje a távolságot és a használati órákat kerékpárok, cipők és felszerelések esetében, karbantartási ütemezéssel, hogy tudja, mikor van szükség szervizelésre.
Szegmens előzmények és erőfeszítések
Böngéssze az összes Strava szegmensben elért eredményét, egyéni rekordját és időbeli fejlődését minden olyan szegmensre vonatkozóan, amelyen valaha tekert vagy futott.
Strava Rewind
Éves évösszefoglaló élmény, amely kiemeli a legnagyobb eredményeit, a leghosszabb tevékenységeit és az év fitnesz mérföldköveit.
AI edzés asszisztens
Opcionális AI-alapú elemzés a képzési adataidról, betekintésekkel és javaslatokkal, csatlakoztatható OpenAI-hoz, Anthropic-hoz vagy egy helyi Ollama modellhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Statistics for Strava szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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