Statisztikák a Stravához egy saját üzemeltetésű analitikai vezérlőpult, amely lekéri a teljes Strava tevékenységi előzményeit. Interaktív diagramok, földrajzi hőtérképek, felszerelés-használati jelentések, szegmenselemzések és éves áttekintések formájában jeleníti meg. Mindezt helyileg, a saját szerverén tárolja. Az hivatalos Strava alkalmazással ellentétben soha nem veszíti el a korábbi adatokat fizetőfal mögött. Teljes tulajdonjogot biztosít sportteljesítményei felett.

A beállításhoz egy Strava API alkalmazás szükséges (ingyenesen létrehozható). Valamint egy egyszeri OAuth engedélyezési folyamat a frissítési token generálásához. Csatlakozás után a háttérben futó démon automatikusan importálja az új tevékenységeket. Ezzel naprakészen tartja a vezérlőpultot. Az alkalmazás használatához Strava fiók szükséges.