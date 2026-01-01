Telepítse az Onyxot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú AI chat és vállalati keresőplatform, amely minden LLM-et összeköt a csapatod tudásával.
Válasszon VPS csomagot a Onyx szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Onyx
Az Onyx egy nyílt forráskódú AI platform, amely egy funkciókban gazdag csevegőfelületet kombinál vállalati kereséssel a csapat dokumentumai és alkalmazásai között. Minden jelentős LLM szolgáltatóval működik, mint például az OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex. Támogatja továbbá az Ollama vagy vLLM által elérhetővé tett saját üzemeltetésű modelleket is. Így szabadon választhatja ki az egyes feladatokhoz illő modellt anélkül, hogy újraírná a stackjét.
Az Onyx saját üzemeltetése a VPS-én a csevegési átiratokat, az indexelt dokumentumokat és a csatlakozó hitelesítő adatait az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Több mint negyven csatlakozó gyűjt adatokat a Google Drive-ról, Slack-ről, Confluence-ről, GitHub-ról, Notion-ről, Jira-ról és sok más forrásból egy egységes keresési indexbe. Így a válaszok az eredeti forrásokra hivatkoznak ahelyett, hogy érzékeny kontextust szivárogtatnának ki harmadik féltől származó SaaS-szolgáltatóknak.
A Onyx főbb funkciói
Működik minden LLM-mel.
Használja saját API kulcsait az OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, vagy bármilyen OpenAI-kompatibilis végponthoz, beleértve a helyi Ollama és vLLM telepítéseket is.
Több mint negyven csatlakozó
Indexelje a Google Drive-ot, Slack-et, Confluence-t, Notion-t, GitHub-ot, Jira-t, Salesforce-ot, Zendesk-et és még sok mást, így a csevegési válaszok a csapat valós tudására hivatkozhatnak.
AI-ügynökök és asszisztensek
Hozzon létre egyedi asszisztenseket személyre szabott promptokkal, csatlakozó hatókörökkel és eszközökkel, így minden csapat hozzájut egy AI-hoz, amely a munkafolyamatához igazodik.
Hivatkozások és alátámasztás
Minden válasz visszavezet a forrásdokumentumhoz, így a felhasználók ellenőrizhetik az állításokat és megbízhatnak a válaszokban, ahelyett, hogy találgatnának a hallucinációk miatt.
Szerepkör-alapú engedélyek
A dokumentumszintű hozzáférés-vezérlés örökli a forrásrendszer engedélyeit, így a felhasználók csak azt látják, amit már amúgy is olvashatnak.
Önállóan tárolt adatvédelem
Csevegések, vektorok és forrásdokumentumok az Ön VPS-én maradnak — semmi sem jut el az Onyx szerverekre, és Ön teljes mértékben ellenőrzi a modell- és csatlakozóforgalmat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Onyx szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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