Az Onyx egy nyílt forráskódú AI platform, amely egy funkciókban gazdag csevegőfelületet kombinál vállalati kereséssel a csapat dokumentumai és alkalmazásai között. Minden jelentős LLM szolgáltatóval működik, mint például az OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex. Támogatja továbbá az Ollama vagy vLLM által elérhetővé tett saját üzemeltetésű modelleket is. Így szabadon választhatja ki az egyes feladatokhoz illő modellt anélkül, hogy újraírná a stackjét.

Az Onyx saját üzemeltetése a VPS-én a csevegési átiratokat, az indexelt dokumentumokat és a csatlakozó hitelesítő adatait az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Több mint negyven csatlakozó gyűjt adatokat a Google Drive-ról, Slack-ről, Confluence-ről, GitHub-ról, Notion-ről, Jira-ról és sok más forrásból egy egységes keresési indexbe. Így a válaszok az eredeti forrásokra hivatkoznak ahelyett, hogy érzékeny kontextust szivárogtatnának ki harmadik féltől származó SaaS-szolgáltatóknak.