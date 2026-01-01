Akár 69% kedvezmény a Onyx szolgáltatásra

Telepítse az Onyxot egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú AI chat és vállalati keresőplatform, amely minden LLM-et összeköt a csapatod tudásával.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az Onyxot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Onyx szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Onyx

Az Onyx egy nyílt forráskódú AI platform, amely egy funkciókban gazdag csevegőfelületet kombinál vállalati kereséssel a csapat dokumentumai és alkalmazásai között. Minden jelentős LLM szolgáltatóval működik, mint például az OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex. Támogatja továbbá az Ollama vagy vLLM által elérhetővé tett saját üzemeltetésű modelleket is. Így szabadon választhatja ki az egyes feladatokhoz illő modellt anélkül, hogy újraírná a stackjét.

Az Onyx saját üzemeltetése a VPS-én a csevegési átiratokat, az indexelt dokumentumokat és a csatlakozó hitelesítő adatait az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Több mint negyven csatlakozó gyűjt adatokat a Google Drive-ról, Slack-ről, Confluence-ről, GitHub-ról, Notion-ről, Jira-ról és sok más forrásból egy egységes keresési indexbe. Így a válaszok az eredeti forrásokra hivatkoznak ahelyett, hogy érzékeny kontextust szivárogtatnának ki harmadik féltől származó SaaS-szolgáltatóknak.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Onyx főbb funkciói

Működik minden LLM-mel.

Használja saját API kulcsait az OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, vagy bármilyen OpenAI-kompatibilis végponthoz, beleértve a helyi Ollama és vLLM telepítéseket is.

Több mint negyven csatlakozó

Indexelje a Google Drive-ot, Slack-et, Confluence-t, Notion-t, GitHub-ot, Jira-t, Salesforce-ot, Zendesk-et és még sok mást, így a csevegési válaszok a csapat valós tudására hivatkozhatnak.

AI-ügynökök és asszisztensek

Hozzon létre egyedi asszisztenseket személyre szabott promptokkal, csatlakozó hatókörökkel és eszközökkel, így minden csapat hozzájut egy AI-hoz, amely a munkafolyamatához igazodik.

Hivatkozások és alátámasztás

Minden válasz visszavezet a forrásdokumentumhoz, így a felhasználók ellenőrizhetik az állításokat és megbízhatnak a válaszokban, ahelyett, hogy találgatnának a hallucinációk miatt.

Szerepkör-alapú engedélyek

A dokumentumszintű hozzáférés-vezérlés örökli a forrásrendszer engedélyeit, így a felhasználók csak azt látják, amit már amúgy is olvashatnak.

Önállóan tárolt adatvédelem

Csevegések, vektorok és forrásdokumentumok az Ön VPS-én maradnak — semmi sem jut el az Onyx szerverekre, és Ön teljes mértékben ellenőrzi a modell- és csatlakozóforgalmat.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Onyx szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
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Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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