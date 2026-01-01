A Teable egy gyors, nyílt forráskódú alternatívája az Airtable-nek, amely egy ismerős táblázatkezelő felületet ötvöz egy PostgreSQL adatbázis teljes erejével. Támogatja a gazdag mezőtípusokat, többféle nézetmódot, valós idejű együttműködést és sorszintű szűrést. Mindezt egy olyan adatbázis támogatja, amelyet teljes mértékben Ön irányít.

A Teable saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy üzleti adatai saját PostgreSQL példányában tárolódnak. Nincsenek sorbeli korlátok, felhasználónkénti díjak és gyártói függőség. A csapatok belső eszközöket, projektkövetőket és CRM-stílusú adatbázisokat építhetnek kódírás nélkül.