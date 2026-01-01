Telepítse a Teable-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, kód nélküli adatbázis táblázatkezelő felülettel, amelyet PostgreSQL hajt, valós idejű együttműködéssel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Teable
A Teable egy gyors, nyílt forráskódú alternatívája az Airtable-nek, amely egy ismerős táblázatkezelő felületet ötvöz egy PostgreSQL adatbázis teljes erejével. Támogatja a gazdag mezőtípusokat, többféle nézetmódot, valós idejű együttműködést és sorszintű szűrést. Mindezt egy olyan adatbázis támogatja, amelyet teljes mértékben Ön irányít.
A Teable saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy üzleti adatai saját PostgreSQL példányában tárolódnak. Nincsenek sorbeli korlátok, felhasználónkénti díjak és gyártói függőség. A csapatok belső eszközöket, projektkövetőket és CRM-stílusú adatbázisokat építhetnek kódírás nélkül.
A Teable főbb funkciói
PostgreSQL háttérrendszer
Minden adat egy szabványos PostgreSQL adatbázisban tárolódik, amely az Ön tulajdonában van, saját formátum vagy gyártói függőség nélkül.
Többféle nézet
Váltson a rács, galéria, kanban, naptár és űrlap nézetek között, hogy az adatokkal olyan formátumban dolgozhasson, amely illeszkedik az egyes munkafolyamatokhoz.
Valós idejű együttműködés
Több csapattag egyszerre szerkesztheti a táblázatokat élő frissítésekkel és konfliktusok nélkül.
Nincs sor korlátozás
A SaaS alternatívákkal ellentétben a saját üzemeltetésű Teable nem szab mesterséges korlátokat a sorokra, táblákra vagy a munkaterület méretére.
API hozzáférés
A RESTful API lehetővé teszi a Teable adatok integrálását külső eszközökkel, automatizálási platformokkal és egyedi alkalmazásokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Teable szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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