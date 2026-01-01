A RosarioSIS egy ingyenes, nyílt forráskódú diák információs rendszer. Iskolák, iskolai körzetek és képzési központok számára készült, amelyeknek egy helyen kell kezelniük a teljes tanulói életciklust. Lefedi a felvételit, az órarendet, a jegyjelentést, a jelenlétet, a fegyelmet, a számlázást és az étkeztetést. Több mint egy tucat más modult is tartalmaz. Mindez egy reszponzív webes felületről érhető el, amely telefonokon, táblagépeken és asztali számítógépeken is működik.

A RosarioSIS saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen ellenőrzése alatt tartja az érzékeny tanulói nyilvántartásokat, jegyeket és pénzügyi adatokat. Nincsenek tanulónkénti díjak vagy felhőszolgáltatói függőség. A telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t, és előre konfigurált Traefik címkékkel rendelkezik az automatikus HTTPS útválasztáshoz.