Telepítse a RosarioSIS-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú diák információs rendszer jegyek, órarendek, jelenlét, számlázás és étkeztetés kezelésére.
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Erre jó a RosarioSIS
A RosarioSIS egy ingyenes, nyílt forráskódú diák információs rendszer. Iskolák, iskolai körzetek és képzési központok számára készült, amelyeknek egy helyen kell kezelniük a teljes tanulói életciklust. Lefedi a felvételit, az órarendet, a jegyjelentést, a jelenlétet, a fegyelmet, a számlázást és az étkeztetést. Több mint egy tucat más modult is tartalmaz. Mindez egy reszponzív webes felületről érhető el, amely telefonokon, táblagépeken és asztali számítógépeken is működik.
A RosarioSIS saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen ellenőrzése alatt tartja az érzékeny tanulói nyilvántartásokat, jegyeket és pénzügyi adatokat. Nincsenek tanulónkénti díjak vagy felhőszolgáltatói függőség. A telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t, és előre konfigurált Traefik címkékkel rendelkezik az automatikus HTTPS útválasztáshoz.
A RosarioSIS főbb funkciói
Jegyek és bizonyítványok
Kövesse nyomon a feladatokat, a súlyozott osztályzat számításokat, az értékelési időszakokat, és generáljon nyomtatható bizonyítványokat és átiratokat közvetlenül a rendszerből.
Jelenlétkövetés
Rögzítse a napi és kurzusonkénti jelenlétet egyedi kódokkal, majd futtasson hiányzási jelentéseket, és értesítse a szülőket automatikusan e-mailben.
Ütemezés és rotáció
Készítsen mester ütemterveket, kezelje a kurzuskéréseket és ossza be a diákokat a csoportokba ütközésészleléssel, valamint terem- és tanári korlátozásokkal.
Számlázás és élelmezés
Kezelje a tandíjakat, számlákat, befizetéseket és menzai étkezési terveket diákonkénti számlaegyenlegekkel és nyomtatható kimutatásokkal.
Szülői és diákportálok
Adjon a családoknak saját bejelentkezési adatokat az osztályzatok, órarendek, jelenlét és feladatok megtekintéséhez anélkül, hogy felfedné a háttérirodai személyzet munkafolyamatait.
Többnyelvű és moduláris
Elérhető angol, spanyol, francia és még sok más nyelven, opcionális bővítményekkel online értékelésekhez, átiratokhoz és egyéni jelentéskészítőkhöz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RosarioSIS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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