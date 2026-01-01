Telepítse a Saltcorn-t egy kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú no-code alkalmazáskészítő adatbázis-vezérelt webes és mobil alkalmazások létrehozására, backend kód írása nélkül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Saltcorn
A Saltcorn egy nyílt forráskódú, no-code platform adatbázis-vezérelt webes és mobilalkalmazások vizuális építéséhez. Definiáljon táblákat, konfiguráljon gazdag mezőtípusokat, tervezzen elrendezéseket egy drag-and-drop szerkesztőben. Csatoljon műveleteket és munkafolyamatokat. A Saltcorn kezeli a backendet, a hitelesítést, a REST API-t és a renderelést – nincs szükség ragasztókódra.
A Saltcorn saját VPS-en történő üzemeltetésével az ügyféladatok, belső nyilvántartások és feltöltött fájlok az Ön infrastruktúráján belül maradnak. Így nem egy SaaS szolgáltató adatbázisában tárolódnak. Ön szabályozza a megőrzést, az integrációkat, a bővítmények telepítését és a hozzáférési szerepköröket. Elkerülheti a felhasználónkénti árazást, ahogy csapata vagy közönsége növekszik. A telepítés PostgreSQL-lel és tartós kötetekkel érkezik az adatbázis és a feltöltött fájlok számára egyaránt.
A Saltcorn főbb funkciói
Vizuális elrendezés készítő
Tervezze meg a lista-, szerkesztő- és megjelenítő nézeteket egy fogd és vidd szerkesztővel, amelyet a Craft.js működtet, mezőket, műveleteket és beágyazott komponenseket vegyítve sablonkód nélkül.
Relációs táblák
Modellezze adatait típusos oszlopokkal, idegen kulcsokkal, számított mezőkkel és megszorításokkal egy valódi PostgreSQL-alapú sémában, egy lapos táblázatkezelő helyett.
Plugin ökoszisztéma
Telepítsen közösségi beépülő modulokat új mezőtípusokhoz, témákhoz, integrációkhoz, hitelesítési szolgáltatókhoz és külső adatforrásokhoz közvetlenül az admin felületről.
Munkafolyamatok és műveletek
Indítson szerveroldali műveleteket, ütemezett feladatokat, webhooks-okat és Blockly-alapú munkafolyamatokat rekordok változásakor, hogy automatizálja az üzleti logikát egyedi szolgáltatások nélkül.
Szerepkör alapú hozzáférés
Határozza meg a felhasználói szerepköröket és a nézetenkénti engedélyeket, hogy a belső adminisztrátorok, az ügyfélfiókok és a nyilvános látogatók pontosan a számukra releváns adatokat lássák.
Mobil és offline
Létrehozhat Capacitor-alapú mobilalkalmazásokat Saltcorn sémájából és nézeteiből, offline adat szinkronizálással vissza a központi PostgreSQL tárolóba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Saltcorn szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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