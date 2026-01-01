A Saltcorn egy nyílt forráskódú, no-code platform adatbázis-vezérelt webes és mobilalkalmazások vizuális építéséhez. Definiáljon táblákat, konfiguráljon gazdag mezőtípusokat, tervezzen elrendezéseket egy drag-and-drop szerkesztőben. Csatoljon műveleteket és munkafolyamatokat. A Saltcorn kezeli a backendet, a hitelesítést, a REST API-t és a renderelést – nincs szükség ragasztókódra.

A Saltcorn saját VPS-en történő üzemeltetésével az ügyféladatok, belső nyilvántartások és feltöltött fájlok az Ön infrastruktúráján belül maradnak. Így nem egy SaaS szolgáltató adatbázisában tárolódnak. Ön szabályozza a megőrzést, az integrációkat, a bővítmények telepítését és a hozzáférési szerepköröket. Elkerülheti a felhasználónkénti árazást, ahogy csapata vagy közönsége növekszik. A telepítés PostgreSQL-lel és tartós kötetekkel érkezik az adatbázis és a feltöltött fájlok számára egyaránt.