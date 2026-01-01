A Snipe-IT egy hatékony, nyílt forráskódú IT eszközkezelő rendszer, amely Laravelre épül. Segít a szervezeteknek nyomon követni a hardvereszközöket, szoftverlicenceket, kiegészítőket és fogyóeszközöket azok teljes életciklusa során.

Több mint 13 000 GitHub csillaggal rendelkezik. Vállalati szintű funkciókat kínál, mint például a bejelentkezési/kijelentkezési munkafolyamatok, értékcsökkenés követése, garanciakezelés és átfogó jelentéskészítés. Mindezt drága licencdíjak nélkül.

A Snipe-IT saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az érzékeny eszköz- és licencadatok felett. Mindezt ismétlődő felhasználónkénti vagy eszközönkénti költségek nélkül.

A MariaDB-alapú telepítés kis csapatoktól nagyvállalatokig skálázható. Több ezer eszközt képes kezelni. Gyors lekérdezéseket biztosít a vonalkód-leolvasáshoz, jelentéskészítéshez és REST API integrációkhoz.