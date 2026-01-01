Telepítse a Snipe-IT-t egykattintásos telepítéssel.
Ingyenes, nyílt forráskódú IT eszközkezelés a hardver, szoftverlicencek és értékcsökkenés nyomon követésére a szervezetében.
Válasszon VPS csomagot a Snipe-IT szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Snipe-IT
A Snipe-IT egy hatékony, nyílt forráskódú IT eszközkezelő rendszer, amely Laravelre épül. Segít a szervezeteknek nyomon követni a hardvereszközöket, szoftverlicenceket, kiegészítőket és fogyóeszközöket azok teljes életciklusa során.
Több mint 13 000 GitHub csillaggal rendelkezik. Vállalati szintű funkciókat kínál, mint például a bejelentkezési/kijelentkezési munkafolyamatok, értékcsökkenés követése, garanciakezelés és átfogó jelentéskészítés. Mindezt drága licencdíjak nélkül.
A Snipe-IT saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az érzékeny eszköz- és licencadatok felett. Mindezt ismétlődő felhasználónkénti vagy eszközönkénti költségek nélkül.
A MariaDB-alapú telepítés kis csapatoktól nagyvállalatokig skálázható. Több ezer eszközt képes kezelni. Gyors lekérdezéseket biztosít a vonalkód-leolvasáshoz, jelentéskészítéshez és REST API integrációkhoz.
A Snipe-IT főbb funkciói
Eszköz kiadás/visszavétel
Pontosan nyomon követheti, kinél melyik eszköz van bármikor egy egyszerűsített bejelentkezési és kijelentkezési munkafolyamattal és automatikus e-mail értesítésekkel.
Licenc kezelés
Kezelje a szoftverlicenckulcsokat, a felhasználói létszámokat és a megújítási dátumokat a megfelelőség fenntartása, valamint az alul- vagy túllincencelés megakadályozása érdekében.
Értékcsökkenés követése
Számítsa ki az eszköz értékcsökkenését lineáris vagy degresszív leírási módszerekkel a pontos pénzügyi jelentéskészítéshez és könyveléshez.
Vonalkód és QR-kódok
Generáljon és olvasson be vonalkódokat vagy QR-kódokat minden eszközhöz, lehetővé téve a gyors fizikai ellenőrzéseket és a mobilbarát készletkezelést.
REST API és jelentéskészítés
Adatok exportálása CSV-be vagy Excelbe, és integrálás külső rendszerekkel egy teljes REST API-n keresztül automatizálási és üzleti intelligencia munkafolyamatokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Snipe-IT szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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