Telepítse az Unstructured-t egyetlen kattintással.
Dokumentumfeldolgozó API, amely strukturált adatokat nyer ki PDF-ekből, Word fájlokból és képekből RAG pipeline-okhoz és AI modellekhez.
Válasszon VPS csomagot a Unstructured szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Unstructured
Az Unstructured egy nyílt forráskódú dokumentumfeldolgozó API, amelyet AI és gépi tanulási folyamatokhoz terveztek. Betölt PDF-eket, Word dokumentumokat, PowerPoint prezentációkat, képeket, HTML-t és egyéb strukturálatlan formátumokat. Ezekből tiszta, strukturált szövegelemeket von ki, amelyek készen állnak a vektordátabázisba való betöltésre.
Az Unstructured saját VPS-en történő üzemeltetése az érzékeny dokumentumokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Emellett biztosítja ugyanazokat a kinyerési képességeket, amelyeket a gyártási RAG rendszerekben használnak. Integrálható a LangChain-nel, a LlamaIndex-szel és a főbb vektordátabázisokkal, így egy beépíthető dokumentumbetöltő réteget biztosít bármely AI alkalmazáshoz.
A Unstructured főbb funkciói
Többformátumú kinyerés
Feldolgozhat PDF, Word, Excel, PowerPoint, kép, HTML és e-mail formátumokat egyetlen, egységes API végponton keresztül.
RAG pipeline kész
A kimenetek úgy vannak strukturálva, hogy közvetlenül betölthetők legyenek vektoradatbázisokba, mint például a Weaviate, a Pinecone és a Chroma, lekérdezés-alapú generáláshoz.
LangChain integráció
A natív LangChain és LlamaIndex betöltők az Unstructured-t egy beépíthető dokumentumforrássá teszik bármely AI alkalmazás keretrendszer számára.
Táblázatkinyerés
Pontosan kinyeri a táblázatokat PDF-ekből és Word dokumentumokból, megőrizve a szerkezetet az utólagos adatfeldolgozási feladatokhoz.
Helyszíni adatvédelem
A saját VPS-en való futtatás biztosítja, hogy az érzékeny dokumentumok soha ne hagyják el az infrastruktúráját a kinyerési folyamat során.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Unstructured szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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