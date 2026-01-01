Az Unstructured egy nyílt forráskódú dokumentumfeldolgozó API, amelyet AI és gépi tanulási folyamatokhoz terveztek. Betölt PDF-eket, Word dokumentumokat, PowerPoint prezentációkat, képeket, HTML-t és egyéb strukturálatlan formátumokat. Ezekből tiszta, strukturált szövegelemeket von ki, amelyek készen állnak a vektordátabázisba való betöltésre.

Az Unstructured saját VPS-en történő üzemeltetése az érzékeny dokumentumokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Emellett biztosítja ugyanazokat a kinyerési képességeket, amelyeket a gyártási RAG rendszerekben használnak. Integrálható a LangChain-nel, a LlamaIndex-szel és a főbb vektordátabázisokkal, így egy beépíthető dokumentumbetöltő réteget biztosít bármely AI alkalmazáshoz.