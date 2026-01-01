A Text Generation Web UI egy nyílt forráskódú, Gradio-alapú felület a nagy nyelvi modellek helyi betöltésére, futtatására és az azokkal való interakcióra. Több modellformátumot támogat, mint bármely más saját üzemeltetésű LLM frontend. Ezek közé tartozik a GGUF (llama.cpp-n keresztül), a GPTQ, az AWQ, az EXL2 és a Transformers. Ez az elsődleges eszköz azoknak, akik a HuggingFace-ről származó modellfájlokkal dolgoznak, és teljes kontrollt igényelnek az inferencia paraméterei felett.

Ez a telepítés a CPU-optimalizált buildet használja. Ez GGUF-kvantált modelleket futtat a llama.cpp backend segítségével. Ez praktikus bármely VPS-en dedikált GPU nélkül. Helyezzen bármilyen GGUF modellfájlt a models kötetbe, és az megjelenik a Models lapon, betöltésre készen. A saját üzemeltetés a beszélgetéseit, a rendszerüzeneteket és a modellel megosztott dokumentumokat a saját infrastruktúráján tartja.