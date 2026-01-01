Nyílt forráskódú Zapier alternatíva alkalmazások összekapcsolásához és munkafolyamatok automatizálásához kódolás nélkül.
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Erre jó a Automatisch
Az Automatisch egy nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizálási platform, amellyel vizuális, kódolás nélküli felületen keresztül csatlakoztathat alkalmazásokat és automatizálhat ismétlődő feladatokat. A Zapierhez vagy a Make-hez hasonlóan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek szolgáltatások közötti műveleteket indítanak el. De az Automatisch segítségével minden adata és automatizálási logikája a saját szerverén marad feladatonkénti díjszabás és használati korlátok nélkül.
Az Automatisch saját üzemeltetése azt jelenti, hogy az API hitelesítő adatai, a munkafolyamat adatai és az üzleti logika soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Ez a telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t a munkafolyamat-tároláshoz, a Redis-t a feladatok sorba állításához, valamint egy dedikált feldolgozó folyamatot a megbízható háttérbeli végrehajtáshoz. Jelentkezzen be az alapértelmezett hitelesítő adatokkal, és azonnal módosítsa azokat a beállításokban.
A Automatisch főbb funkciói
Vizuális folyamatépítő
Automatizálási munkafolyamatokat hozhat létre eseményindítók és műveletek összekapcsolásával egy húzd és ejtsd felületen kódírás nélkül.
Alkalmazás integrációk
Csatlakozzon népszerű szolgáltatásokhoz, mint például a Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio és még sok máshoz beépített csatlakozókon keresztül.
Webhook triggerek
Munkafolyamatok indítása külső eseményekből, bejövő webhooks segítségével, valós idejű automatizáláshoz bármilyen forrásból.
Feltételes logika
Adjon szűrőket és feltételeket a munkafolyamatokhoz, hogy a műveletek csak akkor hajtódjanak végre, ha bizonyos feltételek teljesülnek.
Háttérfeldolgozó
Dedikált feldolgozófolyamat biztosítja a hosszú ideig futó és ütemezett automatizálási feladatok megbízható végrehajtását.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Automatisch szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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