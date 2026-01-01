Az Automatisch egy nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizálási platform, amellyel vizuális, kódolás nélküli felületen keresztül csatlakoztathat alkalmazásokat és automatizálhat ismétlődő feladatokat. A Zapierhez vagy a Make-hez hasonlóan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek szolgáltatások közötti műveleteket indítanak el. De az Automatisch segítségével minden adata és automatizálási logikája a saját szerverén marad feladatonkénti díjszabás és használati korlátok nélkül.

Az Automatisch saját üzemeltetése azt jelenti, hogy az API hitelesítő adatai, a munkafolyamat adatai és az üzleti logika soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Ez a telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t a munkafolyamat-tároláshoz, a Redis-t a feladatok sorba állításához, valamint egy dedikált feldolgozó folyamatot a megbízható háttérbeli végrehajtáshoz. Jelentkezzen be az alapértelmezett hitelesítő adatokkal, és azonnal módosítsa azokat a beállításokban.