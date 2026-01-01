A DokuWiki egy könnyűsúlyú, szabványoknak megfelelő wiki, amely minden tartalmat egyszerű szöveges fájlokban tárol adatbázis helyett. Ez a fájlalapú kialakítás minimálisra csökkenti a beállítást, és rendkívül egyszerűvé teszi a biztonsági mentéseket — csak másolja a fájlokat. Egyszerűsége ellenére a DokuWiki teljes körű szerkesztési élményt nyújt. Támogatja a hierarchikus névtér-szervezést, a részletes hozzáférés-vezérlést és egy kiterjedt bővítmény-ökoszisztémát. Ez utóbbi bővítheti a funkcionalitást anélkül, hogy növelné az infrastruktúra komplexitását.

A DokuWiki saját üzemeltetése a VPS-én privátan és teljes mértékben az Ön feltételei szerint hozzáférhetővé teszi a dokumentációját. Nincsenek felhasználónkénti díjak, külső szolgáltatásfüggőségek, és nem hagyja el adat az infrastruktúráját. Ezáltal megbízható, hosszú távú választás belső wikikhez, technikai üzemeltetési kézikönyvekhez és bármilyen méretű csapat tudásbázisokhoz.