Telepítse a DokuWikit egyetlen kattintással.
Egyszerű, adatbázis nélküli wiki platform műszaki dokumentációhoz és csapat tudásbázisokhoz.
Válasszon VPS csomagot a DokuWiki szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a DokuWiki
A DokuWiki egy könnyűsúlyú, szabványoknak megfelelő wiki, amely minden tartalmat egyszerű szöveges fájlokban tárol adatbázis helyett. Ez a fájlalapú kialakítás minimálisra csökkenti a beállítást, és rendkívül egyszerűvé teszi a biztonsági mentéseket — csak másolja a fájlokat. Egyszerűsége ellenére a DokuWiki teljes körű szerkesztési élményt nyújt. Támogatja a hierarchikus névtér-szervezést, a részletes hozzáférés-vezérlést és egy kiterjedt bővítmény-ökoszisztémát. Ez utóbbi bővítheti a funkcionalitást anélkül, hogy növelné az infrastruktúra komplexitását.
A DokuWiki saját üzemeltetése a VPS-én privátan és teljes mértékben az Ön feltételei szerint hozzáférhetővé teszi a dokumentációját. Nincsenek felhasználónkénti díjak, külső szolgáltatásfüggőségek, és nem hagyja el adat az infrastruktúráját. Ezáltal megbízható, hosszú távú választás belső wikikhez, technikai üzemeltetési kézikönyvekhez és bármilyen méretű csapat tudásbázisokhoz.
A DokuWiki főbb funkciói
Nincs szükség adatbázisra
Minden tartalom egyszerű szöveges fájlként van tárolva, megszüntetve az adatbázis beállításával és karbantartásával járó többletterheket, amelyek más wiki platformokra jellemzőek.
Beépített verziókövetés
Minden szerkesztést nyomon követünk egy teljes különbség nézettel és egykattintásos visszaállítással, így soha nem veszítünk el véglegesen tartalomváltozást.
Rugalmas hozzáférés-vezérlés
A felhasználói csoportok és az oldal szintű engedélyek lehetővé teszik, hogy korlátozza vagy megnyissa a wiki szakaszait pontosan a megfelelő közönség számára.
Gazdag bővítmény-ökoszisztéma
Több száz közösségi bővítmény ad hozzá olyan funkciókat, mint a szintaxiskiemelés, diagramok, feladatlisták és integrációk, anélkül, hogy a forráskódot módosítaná.
Egyszerű mentések
Mivel a tartalom egyszerű fájlokból áll, a teljes wiki biztonsági mentését egyszerűen elvégezhetjük egy könyvtár másolásával vagy bármely fájlalapú biztonsági mentési stratégiába való felvételével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DokuWiki szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.