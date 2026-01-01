Telepítse a Mitrát egyetlen kattintással.
Könnyű, Rust-alapú föderált közösségi hálózat teljes Mastodon API kompatibilitással és apró memóriahasználattal.
Válasszon VPS csomagot a Mitra szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mitra
A Mitra egy nyílt forráskódú, föderált mikroblog-platform, amely Rust nyelven íródott, és az ActivityPub protokollon keresztül kapcsolódik a szélesebb Fediverse-hez. Memóriaigénye 50 MB alatt van. Így kényelmesen fut a legkisebb VPS csomagokon is, miközben együttműködik a Mastodon, Pleroma, Misskey és más föderált hálózatokkal. Mivel a Mitra implementálja a Mastodon API-t, minden népszerű Mastodon kliens azonnal működik.
A Mitra saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja a közösségi gráfját, bejegyzéseit és feliratkozói adatait. Nincsenek algoritmikus hírfolyamok, reklámok, és nincs harmadik fél platform, amely a szabályokat döntené el. Ön határozza meg a regisztrációs szabályzatot, a moderálási megközelítést és a föderációs hatókört a közössége számára.
A Mitra főbb funkciói
Apró memóriaigény
Kevesebb mint 50 MB RAM-ot használ, így ez a legkönnyebb elérhető föderált közösségi szerver, és ideális kis VPS telepítésekhez.
Mastodon API kompatibilis
Kompatibilis gyakorlatilag az összes létező Mastodon kliens alkalmazással webes, asztali, Android és iOS rendszereken, módosítás nélkül.
ActivityPub föderáció
Ezernyi fediverse példányhoz csatlakozik, így a felhasználók követhetik a fiókokat a Mastodon, Pleroma, Misskey és egyéb platformokon keresztül.
Beépített előfizetések
A Moneróban elszámolt natív fizetős tartalom-előfizetések lehetővé teszik az alkotóknak, hogy külső fizetésfeldolgozók nélkül pénzzé tegyék munkájukat.
Fiókáttelepítés
A felhasználók átvihetik identitásukat és követőiket egy másik szerverre, biztosítva, hogy ne legyenek egyetlen példányhoz sem kötve.
Tor és I2P támogatás
Azonnal egyesül Tor és I2P hálózatokon keresztül az adatvédelemre összpontosító közösségek és az onion-útválasztású példányok számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mitra szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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