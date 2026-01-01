A Mitra egy nyílt forráskódú, föderált mikroblog-platform, amely Rust nyelven íródott, és az ActivityPub protokollon keresztül kapcsolódik a szélesebb Fediverse-hez. Memóriaigénye 50 MB alatt van. Így kényelmesen fut a legkisebb VPS csomagokon is, miközben együttműködik a Mastodon, Pleroma, Misskey és más föderált hálózatokkal. Mivel a Mitra implementálja a Mastodon API-t, minden népszerű Mastodon kliens azonnal működik.

A Mitra saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja a közösségi gráfját, bejegyzéseit és feliratkozói adatait. Nincsenek algoritmikus hírfolyamok, reklámok, és nincs harmadik fél platform, amely a szabályokat döntené el. Ön határozza meg a regisztrációs szabályzatot, a moderálási megközelítést és a föderációs hatókört a közössége számára.