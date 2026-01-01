Akár 69% kedvezmény a Mitra szolgáltatásra

Telepítse a Mitrát egyetlen kattintással.

Könnyű, Rust-alapú föderált közösségi hálózat teljes Mastodon API kompatibilitással és apró memóriahasználattal.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Mitrát egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Mitra szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Mitra

A Mitra egy nyílt forráskódú, föderált mikroblog-platform, amely Rust nyelven íródott, és az ActivityPub protokollon keresztül kapcsolódik a szélesebb Fediverse-hez. Memóriaigénye 50 MB alatt van. Így kényelmesen fut a legkisebb VPS csomagokon is, miközben együttműködik a Mastodon, Pleroma, Misskey és más föderált hálózatokkal. Mivel a Mitra implementálja a Mastodon API-t, minden népszerű Mastodon kliens azonnal működik.

A Mitra saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja a közösségi gráfját, bejegyzéseit és feliratkozói adatait. Nincsenek algoritmikus hírfolyamok, reklámok, és nincs harmadik fél platform, amely a szabályokat döntené el. Ön határozza meg a regisztrációs szabályzatot, a moderálási megközelítést és a föderációs hatókört a közössége számára.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Mitra főbb funkciói

Apró memóriaigény

Kevesebb mint 50 MB RAM-ot használ, így ez a legkönnyebb elérhető föderált közösségi szerver, és ideális kis VPS telepítésekhez.

Mastodon API kompatibilis

Kompatibilis gyakorlatilag az összes létező Mastodon kliens alkalmazással webes, asztali, Android és iOS rendszereken, módosítás nélkül.

ActivityPub föderáció

Ezernyi fediverse példányhoz csatlakozik, így a felhasználók követhetik a fiókokat a Mastodon, Pleroma, Misskey és egyéb platformokon keresztül.

Beépített előfizetések

A Moneróban elszámolt natív fizetős tartalom-előfizetések lehetővé teszik az alkotóknak, hogy külső fizetésfeldolgozók nélkül pénzzé tegyék munkájukat.

Fiókáttelepítés

A felhasználók átvihetik identitásukat és követőiket egy másik szerverre, biztosítva, hogy ne legyenek egyetlen példányhoz sem kötve.

Tor és I2P támogatás

Azonnal egyesül Tor és I2P hálózatokon keresztül az adatvédelemre összpontosító közösségek és az onion-útválasztású példányok számára.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mitra szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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