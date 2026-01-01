Telepítse a Shoutrrr-t egy kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű közösségi média ütemező X-hez, Bluesky-hoz és LinkedIn-hez – írd meg egyszer, és tedd közzé mindenhol.
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Erre jó a Shoutrrr
A Shoutrrr egy nyílt forráskódú közösségi média ütemező eszköz, amely a Buffer, Typefully és Hootsuite önállóan üzemeltethető alternatívájaként készült. Lehetővé teszi, hogy egy bejegyzést egyszerre írjon meg, és egyetlen irányítópultról sorba állítsa az X (Twitter), Bluesky és LinkedIn platformokon. Ez magában foglalja a hálózatonkénti karakterkorlát-kezelést és az OAuth-alapú fiókcsatlakozásokat. Egy beépített munkafolyamat a háttérben ütemezetten teszi közzé a bejegyzéseket.
A Shoutrrr önálló üzemeltetése a VPS-én belül tartja a piszkozatokat, az ütemezett sorokat és a csatlakoztatott közösségi fiókokat az Ön infrastruktúrájában. Nincs felhasználónkénti díjszabás, nincsenek bejegyzéskvóták, és nincs harmadik fél hozzáférése a tartalomstratégiájához. Az alapértelmezett SQLite konfiguráció egyetlen konténerben fut, és a tartós kötetek biztosítják, hogy a feltöltések és az adatok túléljék az újratelepítéseket.
A Shoutrrr főbb funkciói
Többhálózatos közzététel
Írj egy bejegyzést egyszer és tedd közzé egyszerre az X-en, a Bluesky-n és a LinkedIn-en, platformonkénti karakterkorlátokkal és előnézeti megjelenítéssel.
Háttér ütemező
A beépített sorfeldolgozó és a cron ütemező a tervezett időben teszi közzé bejegyzéseit anélkül, hogy nyitva kellene tartania egy böngészőfület.
OAuth fiók összekapcsolás
Kapcsolja össze az X-et és a LinkedInt az OAuth 2.0-n keresztül, a Bluesky-t pedig alkalmazásjelszóval: a hitelesítő adatok és tokenek a saját telepítésén belül maradnak.
SQLite alapértelmezetten
Egyetlen konténerben szállítjuk, SQLite-ot használva tárolásra – nincs külső adatbázis vagy gyorsítótár, amit kezelni kellene, opcionális Postgres és Redis frissítési lehetőségekkel.
Elkötelezettségi mutatók
Beépített metrikák rögzítik a bejegyzések időbeli teljesítményét, így külső analitikai eszközök nélkül is összehasonlíthatja a hálózatokat és finomíthatja a stratégiát.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Shoutrrr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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