A Shoutrrr egy nyílt forráskódú közösségi média ütemező eszköz, amely a Buffer, Typefully és Hootsuite önállóan üzemeltethető alternatívájaként készült. Lehetővé teszi, hogy egy bejegyzést egyszerre írjon meg, és egyetlen irányítópultról sorba állítsa az X (Twitter), Bluesky és LinkedIn platformokon. Ez magában foglalja a hálózatonkénti karakterkorlát-kezelést és az OAuth-alapú fiókcsatlakozásokat. Egy beépített munkafolyamat a háttérben ütemezetten teszi közzé a bejegyzéseket.

A Shoutrrr önálló üzemeltetése a VPS-én belül tartja a piszkozatokat, az ütemezett sorokat és a csatlakoztatott közösségi fiókokat az Ön infrastruktúrájában. Nincs felhasználónkénti díjszabás, nincsenek bejegyzéskvóták, és nincs harmadik fél hozzáférése a tartalomstratégiájához. Az alapértelmezett SQLite konfiguráció egyetlen konténerben fut, és a tartós kötetek biztosítják, hogy a feltöltések és az adatok túléljék az újratelepítéseket.