Akár 69% kedvezmény a Shoutrrr szolgáltatásra

Telepítse a Shoutrrr-t egy kattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű közösségi média ütemező X-hez, Bluesky-hoz és LinkedIn-hez – írd meg egyszer, és tedd közzé mindenhol.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Shoutrrr-t egy kattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Shoutrrr szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Shoutrrr

A Shoutrrr egy nyílt forráskódú közösségi média ütemező eszköz, amely a Buffer, Typefully és Hootsuite önállóan üzemeltethető alternatívájaként készült. Lehetővé teszi, hogy egy bejegyzést egyszerre írjon meg, és egyetlen irányítópultról sorba állítsa az X (Twitter), Bluesky és LinkedIn platformokon. Ez magában foglalja a hálózatonkénti karakterkorlát-kezelést és az OAuth-alapú fiókcsatlakozásokat. Egy beépített munkafolyamat a háttérben ütemezetten teszi közzé a bejegyzéseket.

A Shoutrrr önálló üzemeltetése a VPS-én belül tartja a piszkozatokat, az ütemezett sorokat és a csatlakoztatott közösségi fiókokat az Ön infrastruktúrájában. Nincs felhasználónkénti díjszabás, nincsenek bejegyzéskvóták, és nincs harmadik fél hozzáférése a tartalomstratégiájához. Az alapértelmezett SQLite konfiguráció egyetlen konténerben fut, és a tartós kötetek biztosítják, hogy a feltöltések és az adatok túléljék az újratelepítéseket.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Shoutrrr főbb funkciói

Többhálózatos közzététel

Írj egy bejegyzést egyszer és tedd közzé egyszerre az X-en, a Bluesky-n és a LinkedIn-en, platformonkénti karakterkorlátokkal és előnézeti megjelenítéssel.

Háttér ütemező

A beépített sorfeldolgozó és a cron ütemező a tervezett időben teszi közzé bejegyzéseit anélkül, hogy nyitva kellene tartania egy böngészőfület.

OAuth fiók összekapcsolás

Kapcsolja össze az X-et és a LinkedInt az OAuth 2.0-n keresztül, a Bluesky-t pedig alkalmazásjelszóval: a hitelesítő adatok és tokenek a saját telepítésén belül maradnak.

SQLite alapértelmezetten

Egyetlen konténerben szállítjuk, SQLite-ot használva tárolásra – nincs külső adatbázis vagy gyorsítótár, amit kezelni kellene, opcionális Postgres és Redis frissítési lehetőségekkel.

Elkötelezettségi mutatók

Beépített metrikák rögzítik a bejegyzések időbeli teljesítményét, így külső analitikai eszközök nélkül is összehasonlíthatja a hálózatokat és finomíthatja a stratégiát.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Shoutrrr szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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