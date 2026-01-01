Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
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Erre jó a Apache SkyWalking
Az Apache SkyWalking egy CNCF tagprojekt, amely végpontok közötti megfigyelhetőséget biztosít felhőalapú és elosztott rendszerek számára. Elosztott nyomkövetéseket, szolgáltatásmetrikákat, naplókorrelációt és folyamatos profilozást gyűjt az eBPF segítségével. Ezáltal a mérnöki csapatok egységes képet kapnak a teljes stackjükről, anélkül, hogy különálló eszközöket kellene összekapcsolniuk. A beépített topológiai térképek és riasztások egyszerűvé teszik a késleltetési gócpontok, függőségi hibák és anomáliák azonosítását, mielőtt azok eszkalálódnának.
Ez a telepítés a SkyWalking OAP szervert a BanyanDB-vel párosítja, amely a SkyWalking natív idősoros tárolómotorja. Ezáltal nincs szükség külső Elasticsearch vagy más adatbázisra. Az önálló üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít a telemetriai adatok felett. A nyomkövetési hasznos adatok, a szolgáltatási teljesítménymetrikák és a profilozási eredmények teljesen a saját infrastruktúráján maradnak, spanenkénti árképzés nélkül.
A Apache SkyWalking főbb funkciói
Elosztott nyomkövetés
Rögzíti a teljes kéréskövetéseket a mikroszolgáltatások között, automatikus kontextuspropagációval, feltárva a szolgáltatásfüggőségeket és a műveletenkénti késleltetés-elemzéseket.
eBPF profilozás
Az eBPF-szondák segítségével végzett folyamatos CPU és memória profilozás kódmódosítások nélkül vizsgálja a futó folyamatot, azonosítva az éles környezetben lévő hotspotokat mintavételi többletterhelés nélkül.
Service Topology Maps
Az automatikusan generált valós idejű topológiai diagramok megjelenítik a híváskapcsolatokat, a hibaarányokat és az átviteli sebességet az architektúrájában lévő összes szolgáltatás között.
Log Correlation
Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache SkyWalking szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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