Az Apache SkyWalking egy CNCF tagprojekt, amely végpontok közötti megfigyelhetőséget biztosít felhőalapú és elosztott rendszerek számára. Elosztott nyomkövetéseket, szolgáltatásmetrikákat, naplókorrelációt és folyamatos profilozást gyűjt az eBPF segítségével. Ezáltal a mérnöki csapatok egységes képet kapnak a teljes stackjükről, anélkül, hogy különálló eszközöket kellene összekapcsolniuk. A beépített topológiai térképek és riasztások egyszerűvé teszik a késleltetési gócpontok, függőségi hibák és anomáliák azonosítását, mielőtt azok eszkalálódnának.

Ez a telepítés a SkyWalking OAP szervert a BanyanDB-vel párosítja, amely a SkyWalking natív idősoros tárolómotorja. Ezáltal nincs szükség külső Elasticsearch vagy más adatbázisra. Az önálló üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít a telemetriai adatok felett. A nyomkövetési hasznos adatok, a szolgáltatási teljesítménymetrikák és a profilozási eredmények teljesen a saját infrastruktúráján maradnak, spanenkénti árképzés nélkül.