Az Apache IoTDB egy célzottan épített idősoros adatbázis a Dolgok Internetéhez. Az ipari IoT-munkaterhelésekhez alapoktól tervezték, ahol naponta milliárdnyi adatpont érkezik millió szenzorból.

Könnyű, oszlopos TsFile formátuma olyan tömörítési arányokat ér el, amelyeket a tipikus relációs adatbázisok nem tudnak megközelíteni. Eközben a másodperc alatti analitikai lekérdezések és egy fa alapú eszközséma modellezi, ahogyan a valós ipari berendezések felépülnek.

Az Apache IoTDB saját üzemeltetése a VPS-en magán telemetriai backendet biztosít a gyártási, energiaipari, szállítási és okosváros projekteknek. Ez a backend natívan integrálódik a Grafana, Spark, Flink, Kafka és MQTT rendszerekkel. Mindez anélkül történik, hogy metrikánkénti díjakat kellene fizetni, és anélkül, hogy szenzoradatokat küldene harmadik fél felhőjébe.