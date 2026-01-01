Telepítse az Apache IoTDB-t egykattintásos telepítéssel.
Ipari IoT idősoros adatbázis, amely nagy átviteli sebességű adatbevitelt, másodperc alatti lekérdezéseket és ultra-magas tömörítést biztosít a peremen.
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Erre jó a Apache IoTDB
Az Apache IoTDB egy célzottan épített idősoros adatbázis a Dolgok Internetéhez. Az ipari IoT-munkaterhelésekhez alapoktól tervezték, ahol naponta milliárdnyi adatpont érkezik millió szenzorból.
Könnyű, oszlopos TsFile formátuma olyan tömörítési arányokat ér el, amelyeket a tipikus relációs adatbázisok nem tudnak megközelíteni. Eközben a másodperc alatti analitikai lekérdezések és egy fa alapú eszközséma modellezi, ahogyan a valós ipari berendezések felépülnek.
Az Apache IoTDB saját üzemeltetése a VPS-en magán telemetriai backendet biztosít a gyártási, energiaipari, szállítási és okosváros projekteknek. Ez a backend natívan integrálódik a Grafana, Spark, Flink, Kafka és MQTT rendszerekkel. Mindez anélkül történik, hogy metrikánkénti díjakat kellene fizetni, és anélkül, hogy szenzoradatokat küldene harmadik fél felhőjébe.
A Apache IoTDB főbb funkciói
TsFile oszlopos tárolás
Célzottan kialakított oszlopos tárolási formátum, amely idősoros adatokra optimalizálva akár 20:1 tömörítési arányt biztosít a hagyományos adatbázisokhoz képest.
Nagy áteresztőképességű adatbevitel
Másodpercenként több millió írást kezel alacsony fogyasztású IoT eszközökről, egy Log-Structured Merge fa használatával, amelyet írásintenzív terhelésekre terveztek.
Fa alapú eszköz séma
A hierarchikus útvonalmodell tükrözi, ahogyan a gyárak és flották szervezik az érzékelőket, homályos helyettesítő karakterekkel az eszközök közötti aggregációs lekérdezésekhez.
Natív protokoll támogatás
A JDBC, Thrift RPC, REST API V2 és MQTT betáplálás lehetővé teszi bármely eszköz, irányítópult vagy analitikai eszköz csatlakozását egyedi adapterek nélkül.
Grafana és Spark készen áll
A Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka és Hadoop hivatalos csatlakozói az IoTDB-t egy beépíthető idősoros háttérrendszerré alakítják a meglévő adatfolyamokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache IoTDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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