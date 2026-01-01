Az Autobase egy nyílt forráskódú alternatíva az olyan felhőalapú adatbázis-szolgáltatásokhoz, mint az Amazon RDS és a Google Cloud SQL. Automatikus PostgreSQL klaszter-kiépítést, magas rendelkezésre állású konfigurációt és központosított kezelést biztosít egy intuitív webkonzolon keresztül. Több mint 4000 GitHub csillaggal rendelkezik. Segítségével éles környezetre kész PostgreSQL klasztereket építhet ki. Ezek automatikus feladatátvétellel, ütemezett biztonsági mentésekkel és időponthoz kötött helyreállítással működnek. Mindez anélkül, hogy kézzel kellene elsajátítania a komplex HA konfigurációt.

Az Autobase saját üzemeltetése kiküszöböli a felhőalapú adatbázis-szolgáltatások ismétlődő óradíjait. Eközben az adatbázis-infrastruktúrája és az összes tárolt adat teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt marad. Az integrált DBDesk Studio közvetlen SQL hozzáférést és sémafeltárást biztosít. A REST API pedig teljes programozott kezelést tesz lehetővé. Így felügyelt adatbázis kényelmét élvezheti saját infrastruktúráján.