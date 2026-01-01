Telepítse az Autobase-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű Database-as-a-Service platform a PostgreSQL klaszterek kiépítésének és kezelésének automatizálásához.
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Erre jó a Autobase
Az Autobase egy nyílt forráskódú alternatíva az olyan felhőalapú adatbázis-szolgáltatásokhoz, mint az Amazon RDS és a Google Cloud SQL. Automatikus PostgreSQL klaszter-kiépítést, magas rendelkezésre állású konfigurációt és központosított kezelést biztosít egy intuitív webkonzolon keresztül. Több mint 4000 GitHub csillaggal rendelkezik. Segítségével éles környezetre kész PostgreSQL klasztereket építhet ki. Ezek automatikus feladatátvétellel, ütemezett biztonsági mentésekkel és időponthoz kötött helyreállítással működnek. Mindez anélkül, hogy kézzel kellene elsajátítania a komplex HA konfigurációt.
Az Autobase saját üzemeltetése kiküszöböli a felhőalapú adatbázis-szolgáltatások ismétlődő óradíjait. Eközben az adatbázis-infrastruktúrája és az összes tárolt adat teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt marad. Az integrált DBDesk Studio közvetlen SQL hozzáférést és sémafeltárást biztosít. A REST API pedig teljes programozott kezelést tesz lehetővé. Így felügyelt adatbázis kényelmét élvezheti saját infrastruktúráján.
A Autobase főbb funkciói
Egykattintásos fürtkiépítés
A webkonzolon keresztül indíthat el teljesen konfigurált, magas rendelkezésre állású PostgreSQL klasztereket, anélkül, hogy manuálisan megírná a HA konfigurációs fájlokat vagy az Ansible playbookokat.
Automatizált feladatátvétel
A beépített feladatátvétel észleli az elsődleges hibákat, és automatikusan előléptet egy replikát, minimalizálva az állásidőt az éles környezeti terhelések esetén, kézi beavatkozás nélkül.
Integrált SQL stúdió
A DBDesk Studio a konzollal együtt érkezik, és lehetővé teszi a séma böngészést, a lekérdezés végrehajtást és az adatfeltárást külön adatbázis kliens telepítése nélkül.
Biztonsági mentés és helyreállítás
Ütemezzen automatikus biztonsági mentéseket, és állítsa vissza a fürtöket bármely időpontra, megelőzve az adatvesztést véletlen törlések vagy alkalmazáshibák esetén.
REST API automatizálás
Minden felügyeleti művelet elérhető egy REST API-n keresztül, lehetővé téve az integrációt CI/CD pipeline-okkal, infrastruktúra-mint-kód eszközökkel és egyedi automatizálási szkriptekkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Autobase szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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