Telepítse az OpenRemote-ot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú IoT platform eszközkezeléshez, épületautomatizáláshoz, energiafelügyelethez és csatlakoztatott eszközök vezényléséhez.
Válasszon VPS csomagot a OpenRemote szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenRemote
Az OpenRemote egy 100%-ban nyílt forráskódú IoT platform. Lehetővé teszi, hogy adatokat gyűjtsön bármilyen eszközről. Valós eszközöket modellezhet, és szabályokkal automatizálhatja a viselkedést. Egyedi felületeket szállíthat, mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű stackből. Alapértelmezetten támogatja az olyan protokollokat, mint az MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus és Zigbee. Emellett egy manager API-t is biztosít az egyedi integrációkhoz.
Az OpenRemote saját VPS-en történő üzemeltetése a telemetriát, az automatizálási logikát és a végfelhasználói adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincsenek eszközönkénti díjak és gyártói függőség sem. Ez a sablon tartalmazza a managert, a Keycloak identitást, a PostgreSQL-t és egy HAProxy edge-et automatikus Let's Encrypt tanúsítványokkal. Így a stack azonnal készen áll az eszközök fogadására HTTPS és MQTT/TLS protokollon keresztül, amint elindul.
A OpenRemote főbb funkciói
Többprotokollos ágensek
Eszközöket csatlakoztathat MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee és egyéb protokollokon keresztül anélkül, hogy protokollkódot kellene írnia minden egyes integrációhoz.
Eszköz- és attribútummodell
Modellezze a valós dolgokat — épületeket, járműveket és energiamérőket — típusos eszközökként, attribútumokkal, metaadatokkal és történelmi adatpontokkal.
Ha-akkor és folyamatszabályok
Automatizálja a viselkedést vizuális „mikor-akkor” szerkesztővel, folyamatalapú szabályokkal vagy JavaScript és Groovy segítségével haladó forgatókönyvekhez.
Több bérlős tartományok
Elkülönítse az ügyfeleket vagy webhelyeket különálló Keycloak-alapú tartományokba, tartományonkénti felhasználókkal, eszközökkel és irányítópultokkal.
Betekintések irányítópultok
Építsen egyedi irányítópultokat élő és korábbi attribútumadatok alapján, anélkül, hogy külön analitikai eszközbe exportálná.
MQTT és HTTP APIs
Tegyen elérhetővé egy beépített MQTT brókert a 8883-as porton, valamint REST és WebSocket API-kat, így a külső rendszerek olvashatják és írhatják az eszköz állapotát.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenRemote szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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