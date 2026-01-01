Az OpenRemote egy 100%-ban nyílt forráskódú IoT platform. Lehetővé teszi, hogy adatokat gyűjtsön bármilyen eszközről. Valós eszközöket modellezhet, és szabályokkal automatizálhatja a viselkedést. Egyedi felületeket szállíthat, mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű stackből. Alapértelmezetten támogatja az olyan protokollokat, mint az MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus és Zigbee. Emellett egy manager API-t is biztosít az egyedi integrációkhoz.

Az OpenRemote saját VPS-en történő üzemeltetése a telemetriát, az automatizálási logikát és a végfelhasználói adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincsenek eszközönkénti díjak és gyártói függőség sem. Ez a sablon tartalmazza a managert, a Keycloak identitást, a PostgreSQL-t és egy HAProxy edge-et automatikus Let's Encrypt tanúsítványokkal. Így a stack azonnal készen áll az eszközök fogadására HTTPS és MQTT/TLS protokollon keresztül, amint elindul.