Telepítse a Jellyfint egyetlen kattintással.
Ingyenes és nyílt forráskódú médiakiszolgáló személyes film-, TV- és zenei könyvtárának streameléséhez bármely eszközre.
Válasszon VPS csomagot a Jellyfin szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Jellyfin
A Jellyfin a vezető ingyenes és nyílt forráskódú médiaszerver. Közösség által vezérelt alternatívája a Plex és Emby rendszereknek. Nincsenek prémium szintek, követés vagy gyártói függőség. Streameli személyes médiagyűjteményét telefonokra, táblagépekre, számítógépekre és okostévékre. Dedikált alkalmazásokon keresztül elérhető Roku, Android TV, Apple TV és Fire TV eszközökön. Automatikus metaadat-lekéréssel és hardveresen gyorsított átkódolással működik.
A Jellyfin saját üzemeltetése egy VPS-en 24/7 hozzáférést biztosít médiatárához. Ezt a világ bármely pontjáról elérheti. Dedikált sávszélességet kap az egyidejű streamekhez. Nem függ az otthoni internetkapcsolatától. Médiái, megtekintési előzményei és felhasználói preferenciái teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak, soha nem kell előfizetési díjat fizetnie.
A Jellyfin főbb funkciói
Hardveres transzkódolás
Az Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC és VA-API gyorsítás zökkenőmentes valós idejű átkódolást tesz lehetővé olyan eszközök számára, amelyek natívan nem támogatják a forrásformátumot.
Élő TV és DVR
Csatlakoztasson hálózati tunereket, mint például HDHomeRun vagy M3U forrásokat, élő adások megtekintéséhez és rögzítéséhez közvetlenül a Jellyfin felületén keresztül.
Többplatformos alkalmazások
Natív alkalmazások Androidra, iOS-re, Rokura, Android TV-re, Fire TV-re és Apple TV-re lehetővé teszik bármely háztartási eszköz számára a médiatár elérését böngésző nélkül.
Többfelhasználós engedélyek
Hozzon létre külön fiókokat a családtagok számára egyedi könyvtárakkal, szülői felügyelettel és felhasználónkénti tartalomkorhatár-szűrőkkel.
SyncPlay munkamenetek
Nézd ugyanazt a tartalmat egyidejűleg távoli barátokkal vagy családtagokkal, szinkronizált lejátszással és megosztott lejátszási listával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Jellyfin szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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