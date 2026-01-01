A Jellyfin a vezető ingyenes és nyílt forráskódú médiaszerver. Közösség által vezérelt alternatívája a Plex és Emby rendszereknek. Nincsenek prémium szintek, követés vagy gyártói függőség. Streameli személyes médiagyűjteményét telefonokra, táblagépekre, számítógépekre és okostévékre. Dedikált alkalmazásokon keresztül elérhető Roku, Android TV, Apple TV és Fire TV eszközökön. Automatikus metaadat-lekéréssel és hardveresen gyorsított átkódolással működik.

A Jellyfin saját üzemeltetése egy VPS-en 24/7 hozzáférést biztosít médiatárához. Ezt a világ bármely pontjáról elérheti. Dedikált sávszélességet kap az egyidejű streamekhez. Nem függ az otthoni internetkapcsolatától. Médiái, megtekintési előzményei és felhasználói preferenciái teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak, soha nem kell előfizetési díjat fizetnie.