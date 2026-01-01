A FreeScout egy ingyenes, nyílt forráskódú ügyfélszolgálati és megosztott beérkező üzenetek platform. PHP és Laravel segítségével készült, a Help Scout és a Zendesk önállóan üzemeltethető alternatívájaként tervezték. Ismerős, professzionális támogatási felületet biztosít több postafiók támogatásával, ütközésérzékeléssel, mentett válaszokkal és munkafolyamat-automatizálással. Mindezzel egy csapat hatékonyan kezelheti az ügyfélmegkereséseket, ügynökönkénti előfizetési díjak fizetése nélkül.

A FreeScout telepítése a VPS-re MariaDB-vel teljes adatszuverenitást biztosít minden ügyfélbeszélgetés felett. Korlátlan számú ügynököt és postafiókot, valamint a modulrendszeren keresztül a funkcionalitás bővítésének szabadságát nyújtja. Nincs ügynökönkénti díjszabás, nincsenek beszélgetési korlátok. Nincs kockázata annak, hogy egy szolgáltató növeli a költségeket vagy megszünteti a szolgáltatást.