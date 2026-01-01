Telepítse a FreeScoutot egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú nyílt forráskódú ügyfélszolgálati és megosztott postaláda rendszer professzionális ügyféltámogatáshoz, ügynökönkénti díjak nélkül.
Válasszon VPS csomagot a FreeScout szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FreeScout
A FreeScout egy ingyenes, nyílt forráskódú ügyfélszolgálati és megosztott beérkező üzenetek platform. PHP és Laravel segítségével készült, a Help Scout és a Zendesk önállóan üzemeltethető alternatívájaként tervezték. Ismerős, professzionális támogatási felületet biztosít több postafiók támogatásával, ütközésérzékeléssel, mentett válaszokkal és munkafolyamat-automatizálással. Mindezzel egy csapat hatékonyan kezelheti az ügyfélmegkereséseket, ügynökönkénti előfizetési díjak fizetése nélkül.
A FreeScout telepítése a VPS-re MariaDB-vel teljes adatszuverenitást biztosít minden ügyfélbeszélgetés felett. Korlátlan számú ügynököt és postafiókot, valamint a modulrendszeren keresztül a funkcionalitás bővítésének szabadságát nyújtja. Nincs ügynökönkénti díjszabás, nincsenek beszélgetési korlátok. Nincs kockázata annak, hogy egy szolgáltató növeli a költségeket vagy megszünteti a szolgáltatást.
A FreeScout főbb funkciói
Megosztott postaláda
Több ügynök dolgozik együtt ugyanazon a postaládán, az ütközésérzékelés pedig megakadályozza, hogy ugyanannak az ügyfélnek duplikált válaszok érkezzenek.
Munkafolyamat-automatizálás
Automatizálja az ismétlődő műveleteket egyéni szabályokkal — automatikusan hozzárendelhet jegyeket, előre megírt válaszokat küldhet, és értesítéseket indíthat feltételek alapján.
Több postafiók támogatása
Kezeljen külön postafiókokat különböző osztályok, márkák vagy termékek számára egyetlen FreeScout telepítésből.
Mentett válaszok
Hozzon létre válaszsablon-könyvtárat gyakori kérdésekre, hogy az ügynökök pontosan és következetesen válaszolhassanak másodpercek alatt.
Modul rendszer
Bővítse a funkciókat közösségi modulokkal élő chathez, elégedettségi felmérésekhez, tudásbázishoz és harmadik féltől származó integrációkhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FreeScout szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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