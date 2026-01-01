A LibreChat egy saját üzemeltetésű ChatGPT alternatíva. Több mint 15 000 GitHub csillaggal rendelkezik. Egyetlen, letisztult felületet biztosít több AI szolgáltatóval való interakcióhoz. Támogatja az OpenAI GPT modelleket, az Anthropic Claude-ot, a Google Gemini-t, az Azure OpenAI-t és a helyileg üzemeltetett modelleket az Ollama-n keresztül. Mindezt egyetlen telepítésből teszi, anélkül, hogy különböző szolgáltatói irányítópultok között kellene ugrálnia.

Ez a sablon a teljes LibreChat stack-et tartalmazza. MongoDB-t használ a beszélgetések tárolására. MeiliSearch-et a teljes szöveges csevegési előzmények kereséséhez. Valamint egy PostgreSQL vektor adatbázist a RAG dokumentum lekérdezésekhez. Saját VPS-en futtatva az érzékeny beszélgetések az Ön infrastruktúráján maradnak. Ez teljes ellenőrzést biztosít az API kulcsok, a felhasználói hozzáférés és a költségkezelés felett.