Telepítse a LibreChatet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú AI csevegőplatform, amely egységes felületet biztosít az OpenAI, Anthropic, Google Gemini és helyi modellek számára.
Válasszon VPS csomagot a LibreChat szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LibreChat
A LibreChat egy saját üzemeltetésű ChatGPT alternatíva. Több mint 15 000 GitHub csillaggal rendelkezik. Egyetlen, letisztult felületet biztosít több AI szolgáltatóval való interakcióhoz. Támogatja az OpenAI GPT modelleket, az Anthropic Claude-ot, a Google Gemini-t, az Azure OpenAI-t és a helyileg üzemeltetett modelleket az Ollama-n keresztül. Mindezt egyetlen telepítésből teszi, anélkül, hogy különböző szolgáltatói irányítópultok között kellene ugrálnia.
Ez a sablon a teljes LibreChat stack-et tartalmazza. MongoDB-t használ a beszélgetések tárolására. MeiliSearch-et a teljes szöveges csevegési előzmények kereséséhez. Valamint egy PostgreSQL vektor adatbázist a RAG dokumentum lekérdezésekhez. Saját VPS-en futtatva az érzékeny beszélgetések az Ön infrastruktúráján maradnak. Ez teljes ellenőrzést biztosít az API kulcsok, a felhasználói hozzáférés és a költségkezelés felett.
A LibreChat főbb funkciói
Több szolgáltató AI hozzáférése
Csatlakoztassa az OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI és helyi Ollama modelleket, és válthat közöttük egyetlen csevegési munkamenetben.
RAG dokumentum lekérdezések
Töltsön fel dokumentumokat, és kérdezze le őket bármely csatlakoztatott AI modellel a beépített, pgvector-alapú lekérdező pipeline segítségével.
Beszélgetés keresés
Azonnal megtalálhatja a korábbi csevegéseket a MeiliSearch által működtetett teljes szöveges kereséssel a teljes beszélgetési előzményei között.
Felhasználókezelés
Több felhasználó regisztrálása e-mail/jelszó alapú bejelentkezéssel, az API kulcs hozzáférés központi kezelése és a felhasználónkénti tokenfogyasztás nyomon követése.
Teljes adatvédelem
Minden AI beszélgetés és feltöltött dokumentum a VPS-én marad — nincs harmadik féltől származó adatgyűjtés az Ön által választott AI szolgáltató API-jain túl.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LibreChat szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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