Telepítse a FossFLOW-t egyetlen kattintással.
Adatvédelmi-központú, böngészőalapú izometrikus diagramkészítő eszköz infrastruktúra és rendszerarchitektúra vizualizálásához.
Válasszon VPS csomagot a FossFLOW szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FossFLOW
A FossFLOW egy nyílt forráskódú Progressive Web App professzionális izometrikus infrastruktúra-diagramok készítéséhez, közvetlenül a böngészőjében. Ellentétben a felhőalapú diagramkészítő eszközökkel, amelyek harmadik fél szerverein tárolják az architektúra-dokumentációját, a FossFLOW teljes mértékben kliensoldalon működik. 5 másodpercenkénti automatikus mentéssel, JSON exporttal és offline támogatással mindig az Ön irányítása alatt tartja az érzékeny hálózati topológiákat és rendszereket.
A FossFLOW telepítése a VPS-ére szerveroldali diagrammegőrzést biztosít. Így a diagramok túlélik a böngészőmunkameneteket, és az egész csapata számára elérhetők bármilyen eszközről. Mindezt fájlok e-mailben való küldése, vagy olyan kereskedelmi platformokra való támaszkodás nélkül, amelyek adatmegőrzési szabályzatoknak és biztonsági réseknek vannak kitéve.
A FossFLOW főbb funkciói
Izometrikus ábrázolás
Készítsen 3D-stílusú izometrikus diagramokat, amelyek világosabban szemléltetik az infrastruktúra elrendezéseket, rack konfigurációkat és rendszerszinteket, mint a lapos 2D diagramok.
Automatikus mentés 5 másodpercenként
A munka automatikusan mentődik 5 másodpercenként, így elkerülhető a haladás elvesztésének kockázata a hosszú diagramkészítési munkamenetek során.
Offline támogatás
Diagramok létrehozása és szerkesztése internetkapcsolat nélkül — minden feldolgozás a böngészőjében történik, szerveroldali oda-vissza kommunikáció nélkül.
JSON importálás és exportálás
Diagramok megosztása hordozható JSON fájlokként, vagy meglévő diagramok importálása szerkesztés céljából, bármilyen saját formátumú zárolás nélkül.
Nincs szükség fiókokra
Az alkalmazás nem igényel felhasználói regisztrációt vagy hitelesítést, így azonnal elérhetővé válik a csapata bármely tagja számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FossFLOW szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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