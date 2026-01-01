A FossFLOW egy nyílt forráskódú Progressive Web App professzionális izometrikus infrastruktúra-diagramok készítéséhez, közvetlenül a böngészőjében. Ellentétben a felhőalapú diagramkészítő eszközökkel, amelyek harmadik fél szerverein tárolják az architektúra-dokumentációját, a FossFLOW teljes mértékben kliensoldalon működik. 5 másodpercenkénti automatikus mentéssel, JSON exporttal és offline támogatással mindig az Ön irányítása alatt tartja az érzékeny hálózati topológiákat és rendszereket.

A FossFLOW telepítése a VPS-ére szerveroldali diagrammegőrzést biztosít. Így a diagramok túlélik a böngészőmunkameneteket, és az egész csapata számára elérhetők bármilyen eszközről. Mindezt fájlok e-mailben való küldése, vagy olyan kereskedelmi platformokra való támaszkodás nélkül, amelyek adatmegőrzési szabályzatoknak és biztonsági réseknek vannak kitéve.