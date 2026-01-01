A PhotoPrism egy adatvédelem-központú fotókezelő platform, amely AI-t használ a teljes fotógyűjtemény automatikus osztályozására, címkézésére és keresésére. Az arcfelismerés, az objektumérzékelés és a helyalapú rendszerezés helyben működik a szerverén — a fotói soha nem hagyják el a hardverét.

A PhotoPrism saját üzemeltetése a VPS-én erőteljes alternatívát kínál a Google Photos és az iCloud számára. Több millió képre skálázható, támogatja a RAW fájlokat és a 4K videót. Minden emléket teljes ellenőrzése alatt tart, harmadik fél előfizetési csomagja által előírt tárhelykorlátok nélkül.