Telepítse a PhotoPrism-et egyetlen kattintással.
AI-alapú fényképkezelő alkalmazás, amely automatikusan rendszerezi, címkézi és keresi fényképtárát harmadik fél felhőjébe való feltöltés nélkül.
Válasszon VPS csomagot a PhotoPrism szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PhotoPrism
A PhotoPrism egy adatvédelem-központú fotókezelő platform, amely AI-t használ a teljes fotógyűjtemény automatikus osztályozására, címkézésére és keresésére. Az arcfelismerés, az objektumérzékelés és a helyalapú rendszerezés helyben működik a szerverén — a fotói soha nem hagyják el a hardverét.
A PhotoPrism saját üzemeltetése a VPS-én erőteljes alternatívát kínál a Google Photos és az iCloud számára. Több millió képre skálázható, támogatja a RAW fájlokat és a 4K videót. Minden emléket teljes ellenőrzése alatt tart, harmadik fél előfizetési csomagja által előírt tárhelykorlátok nélkül.
A PhotoPrism főbb funkciói
AI-alapú címkézés
Automatikusan osztályozza a fényképeket tárgy, jelenet és objektumok alapján, eszközön futó gépi tanulással — nincs szükség felhőalapú feldolgozásra.
Arcfelismerés
Fényképeket csoportosít az azokon szereplő személyek alapján, így azonnal megtalálhatja minden családtagnak vagy barátnak a képét a teljes könyvtárában.
Erőteljes keresés
Keressen fényképeket természetes nyelvi lekérdezésekkel, például „tengerparti naplemente” alapján, vagy szűrje dátum, kamera, helyszín és automatikusan észlelt címkék alapján egyszerre.
RAW és videó támogatás
Kezeli a professzionális kamerákról származó RAW fájlokat, az iPhone-okról származó HEIF fájlokat és a 4K videókat, automatikus átkódolással a böngészőben történő lejátszáshoz.
Helyszín és térképnézet
A geocímkézett fotókat interaktív térképen ábrázolja, és automatikusan csoportosítja őket helyszín szerint a földrajzi böngészéshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PhotoPrism szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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