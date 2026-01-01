A Mylar3 a Mylar aktívan karbantartott Python 3 forkja — egy automatizált képregényletöltő és könyvtárkezelő. Figyeli a sorozatokat és sorba állítja az új számokat azok megjelenésekor. A letöltéseket átadja a meglévő kliensének, majd utófeldolgozza az eredményül kapott CBR/CBZ fájlokat egy tiszta könyvtárba. Kommunikál a SABnzbd-vel, az NZBGet-tel és számos torrent klienssel, mint például a qBittorrent, a Transmission, a Deluge és az rTorrent.

A Mylar3 saját VPS-en történő üzemeltetése a saját infrastruktúrájában tartja az olvasási listát, a figyelési sort és a letöltő kliens hitelesítő adatait. Így ezek nem egy SaaS szolgáltatásban tárolódnak. Egy Komga vagy Kavita típusú képregényolvasóval kombinálva a telepítés egy személyes, Plex-stílusú képregény-veremmé válik. Ez automatikusan letölti az új számokat egy olyan könyvtárba, amelyet mobil és asztali olvasók bárhonnan elérhetnek.