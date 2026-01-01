Telepítse a Mylar3-at egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett képregény letöltő és könyvtárkezelő, amely automatizálja az új számok követését NZB és torrent forrásokból.
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Erre jó a Mylar3
A Mylar3 a Mylar aktívan karbantartott Python 3 forkja — egy automatizált képregényletöltő és könyvtárkezelő. Figyeli a sorozatokat és sorba állítja az új számokat azok megjelenésekor. A letöltéseket átadja a meglévő kliensének, majd utófeldolgozza az eredményül kapott CBR/CBZ fájlokat egy tiszta könyvtárba. Kommunikál a SABnzbd-vel, az NZBGet-tel és számos torrent klienssel, mint például a qBittorrent, a Transmission, a Deluge és az rTorrent.
A Mylar3 saját VPS-en történő üzemeltetése a saját infrastruktúrájában tartja az olvasási listát, a figyelési sort és a letöltő kliens hitelesítő adatait. Így ezek nem egy SaaS szolgáltatásban tárolódnak. Egy Komga vagy Kavita típusú képregényolvasóval kombinálva a telepítés egy személyes, Plex-stílusú képregény-veremmé válik. Ez automatikusan letölti az új számokat egy olyan könyvtárba, amelyet mobil és asztali olvasók bárhonnan elérhetnek.
A Mylar3 főbb funkciói
Sorozat figyelőlisták
Kövesse nyomon a folyamatban lévő sorozatokat, egyedi számokat, történetíveket és önálló kiadványokat, így az új kiadások automatikusan sorba kerülnek, amint elérhetővé válnak.
NZB és torrent kliensek
Átadja a letöltéseket a SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent és más klienseknek a szabványos API-jaikon keresztül.
Indexelő integrációk
Keresés Newznab/Torznab indexelőkön, nyilvános DDL szolgáltatókon és konfigurálható RSS-csatornákon az összes nyomon követett probléma megtalálásához.
Könyvtár utófeldolgozás
Átnevezi, áthelyezi és címkézi a letöltött fájlokat egy tiszta mappastruktúrába (CBR/CBZ), amely alkalmas Komga, Kavita, ComicRack és mások számára.
ComicVine metaadat
Lekéri a borítóképeket, a lapszámozást és a kiadói metaadatokat a ComicVine-ról, így a könyvtár konzisztens és jól felcímkézett marad.
Háttér ütemező
Folyamatos ütemezett ellenőrzéseket futtat új problémákra, hiányzó visszatöltésekre és átnevezési feladatokra, így a könyvtár kézi beavatkozás nélkül frissül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mylar3 szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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