Telepítse a TimeTaggert egyetlen kattintással.
Adatvédelem-központú személyes időkövető interaktív idővonallal, címkékkel, jelentésekkel és beépített Pomodoro munkafolyamattal.
Válasszon VPS csomagot a TimeTagger szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.
Erre jó a TimeTagger
A TimeTagger egy nyílt forráskódú, web alapú időkövető, amely interaktív idővonal és címkealapú munkafolyamat köré épül, merev projekthierarchiák helyett. Szabadúszók, tanácsadók és óradíjjal dolgozó magánszemélyek számára készült. Felváltja a nehézkes munkaidő-nyilvántartó szoftvereket egy gyors, billentyűzetbarát felhasználói felülettel, amely bármely modern böngészőben fut és szinkronizálódik az eszközök között.
A TimeTagger saját VPS-en történő üzemeltetése minden rögzített percet, ügyfélcímkét és számlakivonatot az Ön ellenőrzése alatt tart. Nincs harmadik féltől származó SaaS, amely túszul ejtené a számlázási előzményeit. Nincsenek felhasználónkénti díjak. És nincs kockázata annak, hogy egy fiókot egy forgalmas hét során lezárnak.
A TimeTagger főbb funkciói
Interaktív idővonal
Képzeld el a napodat egy nagyítható idővonalon, ahol húzhatsz, átméretezhetsz és feloszthatsz bejegyzéseket, hogy pontosan illeszkedjen ahhoz, ahogyan a munka történt.
Címkealapú követés
Hagyja el a merev projekthierarchiákat, és címkézze a munkát szabadon formázható címkékkel, így egy rekord egyszerre tartozhat ügyfélhez, feladathoz és számlázási kódhoz.
PDF és CSV jelentések
Generáljon szűrt jelentéseket címke, időszak vagy cél alapján, és exportálja őket PDF vagy CSV formátumban számlázáshoz, könyveléshez és csapatfrissítésekhez.
Célok és Pomodoro
Állítson be napi, heti vagy havi óracélokat, és futtasson fókuszált Pomodoro-munkameneteket közvetlenül a nyomkövetőben — nincs szükség további alkalmazásokra.
Eszközök közötti szinkronizálás
Kövesse nyomon asztali gépről, táblagépről vagy telefonról a reszponzív webes felhasználói felülettel, és minden változás automatikusan szinkronizálódik a saját üzemeltetésű szerverére.
Beépített adatvédelem
Minden adat egy helyi SQLite adatbázisban található a VPS-én. Így az ügyfélnevek, munkaórák és számlázási adatok soha nem kerülnek harmadik fél felhőjébe.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TimeTagger szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Ajánlott szerverhely:
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Helyi indulás. Globális növekedés
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
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