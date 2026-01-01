A TimeTagger egy nyílt forráskódú, web alapú időkövető, amely interaktív idővonal és címkealapú munkafolyamat köré épül, merev projekthierarchiák helyett. Szabadúszók, tanácsadók és óradíjjal dolgozó magánszemélyek számára készült. Felváltja a nehézkes munkaidő-nyilvántartó szoftvereket egy gyors, billentyűzetbarát felhasználói felülettel, amely bármely modern böngészőben fut és szinkronizálódik az eszközök között.

A TimeTagger saját VPS-en történő üzemeltetése minden rögzített percet, ügyfélcímkét és számlakivonatot az Ön ellenőrzése alatt tart. Nincs harmadik féltől származó SaaS, amely túszul ejtené a számlázási előzményeit. Nincsenek felhasználónkénti díjak. És nincs kockázata annak, hogy egy fiókot egy forgalmas hét során lezárnak.