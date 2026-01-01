A Dagu egy hatékony, nyílt forráskódú munkafolyamat-ütemező. Hagyományos cron feladatokat irányított aciklikus gráf (DAG) pipeline-okkal vált fel, melyeket letisztult webes felületen keresztül kezelhetünk. A munkafolyamatokat egyszerű YAML fájlokban definiálhatja. A lépések futtathatnak shell parancsokat, Docker konténereket, HTTP kéréseket, SQL lekérdezéseket és sok mást. Mindez beépített függőségi láncokkal, újrapróbálkozásokkal és feltételes logikával rendelkezik.

A Dagu saját VPS-en történő üzemeltetése egyetlen bináris fájlból álló ütemezőt biztosít, adatbázis-függőségek nélkül. A fájlalapú tárolás egyszerűvé teszi a dolgokat, miközben a webes UI valós idejű végrehajtás-felügyeletet, napló megtekintést és manuális indítási vezérlőket biztosít. Ez a telepítés beépített hitelesítést és tartós tárolást tartalmaz a munkafolyamat-definíciók és a végrehajtási előzmények számára.