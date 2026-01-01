Modern DAG-alapú munkafolyamat-ütemező webes felhasználói felülettel a cron feladatok és feladatfolyamok kezeléséhez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dagu
A Dagu egy hatékony, nyílt forráskódú munkafolyamat-ütemező. Hagyományos cron feladatokat irányított aciklikus gráf (DAG) pipeline-okkal vált fel, melyeket letisztult webes felületen keresztül kezelhetünk. A munkafolyamatokat egyszerű YAML fájlokban definiálhatja. A lépések futtathatnak shell parancsokat, Docker konténereket, HTTP kéréseket, SQL lekérdezéseket és sok mást. Mindez beépített függőségi láncokkal, újrapróbálkozásokkal és feltételes logikával rendelkezik.
A Dagu saját VPS-en történő üzemeltetése egyetlen bináris fájlból álló ütemezőt biztosít, adatbázis-függőségek nélkül. A fájlalapú tárolás egyszerűvé teszi a dolgokat, miközben a webes UI valós idejű végrehajtás-felügyeletet, napló megtekintést és manuális indítási vezérlőket biztosít. Ez a telepítés beépített hitelesítést és tartós tárolást tartalmaz a munkafolyamat-definíciók és a végrehajtási előzmények számára.
A Dagu főbb funkciói
DAG munkafolyamat-szerkesztő
Feladatfüggőségek definiálása irányított aciklikus gráfokként YAML-ban, párhuzamos végrehajtással, feltételes elágazással és újrapróbálkozási logikával.
Beépített lépéstípusok
Futtasson shell parancsokat, Docker konténereket, HTTP kéréseket, SQL lekérdezéseket, SSH parancsokat és S3 műveleteket natív lépéstípusokként.
Valós idejű felügyelet
Figyelje a munkafolyamat végrehajtásának előrehaladását valós időben a webes felhasználói felületen keresztül, lépésszintű állapottal, naplókkal és időzítési információkkal.
Cron ütemezés
Ütemezze a munkafolyamatokat cron kifejezésekkel és kezelje az összes ütemezett feladatot egyetlen irányítópultról.
AI-asszisztens integráció
Futtasson AI kódoló ügynököket, mint például a Claude Code, a Codex és a Copilot, munkafolyamat-lépésekként, beépített tesztkeret-támogatással.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dagu szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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