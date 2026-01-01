A HomeHub egy nyílt forráskódú, saját szerveren üzemeltetett családi segédprogram. Bármely szervert privát irányítópulttá alakít a háztartás minden tagja számára.

Otthoni hálózaton való megosztott használatra tervezték. Bejelentkezés nélküli Progresszív Webalkalmazásként (PWA) érkezik. Így bármely családtag megnyithatja egy böngészőben, elmentheti a kezdőképernyőjére. Azonnal elkezdhetnek együttműködni jegyzeteken, bevásárlólistákon, házimunkán és egy megosztott naptáron.

A HomeHub saját üzemeltetése a háztartási adatokat – kiadásokat, vásárlási szokásokat, családi rutinokat és feltöltött fájlokat – teljes egészében a saját VPS-én tartja. Ez harmadik féltől származó felhőszinkronizálás, nyomon követés vagy felhasználónkénti díjak nélkül történik.

A funkciókat egyedileg kapcsolhatja be vagy ki egyetlen YAML konfiguráción keresztül. Így csak azokat az eszközöket engedélyezi, amelyeket családja ténylegesen használ.