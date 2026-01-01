Telepítse a HomeHubot egyetlen kattintással.
Bejelentkezés nélküli családi irányítópult megosztott jegyzetekhez, bevásárlólistákhoz, házimunkákhoz, naptárakhoz és kiadásokhoz egy privát PWA-ban.
Válasszon VPS csomagot a HomeHub szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a HomeHub
A HomeHub egy nyílt forráskódú, saját szerveren üzemeltetett családi segédprogram. Bármely szervert privát irányítópulttá alakít a háztartás minden tagja számára.
Otthoni hálózaton való megosztott használatra tervezték. Bejelentkezés nélküli Progresszív Webalkalmazásként (PWA) érkezik. Így bármely családtag megnyithatja egy böngészőben, elmentheti a kezdőképernyőjére. Azonnal elkezdhetnek együttműködni jegyzeteken, bevásárlólistákon, házimunkán és egy megosztott naptáron.
A HomeHub saját üzemeltetése a háztartási adatokat – kiadásokat, vásárlási szokásokat, családi rutinokat és feltöltött fájlokat – teljes egészében a saját VPS-én tartja. Ez harmadik féltől származó felhőszinkronizálás, nyomon követés vagy felhasználónkénti díjak nélkül történik.
A funkciókat egyedileg kapcsolhatja be vagy ki egyetlen YAML konfiguráción keresztül. Így csak azokat az eszközöket engedélyezi, amelyeket családja ténylegesen használ.
A HomeHub főbb funkciói
Megosztott bevásárlólista
Közös bevásárlólista, amely okos javaslatokat tesz a korábbi bejegyzések alapján, így az egész család hozzáadhatja a kifogyó tételeket.
Családi kiadáskövető
Kövesse nyomon a háztartási kiadásokat, beleértve az ismétlődő számlákat, mint az előfizetések, rezsi, tej vagy újságok, mindezt egyetlen nyilvántartásban.
Naptár és emlékeztetők
A megosztott naptár színkódolt kategóriákkal a számlákhoz, iskolához, egészségügyhöz és családi eseményekhez összehangolja a háztartás minden tagját.
Feladatok és jegyzetek
A könnyed házimunka-követő és a közös üzenőfal lehetővé teszi a családtagok számára, hogy feladatokat osszanak ki és gyors üzeneteket írjanak, külön alkalmazások nélkül.
Beépített segédprogramok
Tartalmaz receptkönyvet, lejárati dátum követőt, PDF tömörítőt, URL rövidítőt, QR generátort és egy média letöltőt egyetlen PWA-ban.
Privát kialakítású
Nincs fiókrendszer, nincs telemetria, és nincs felhőfüggőség – minden adat a VPS-én és az otthoni hálózatán belül marad.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a HomeHub szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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