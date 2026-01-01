Plex telepítése egyetlen kattintással.
A világ legnépszerűbb saját üzemeltetésű médiaszervere filmek, tévéműsorok, zene és fényképek streameléséhez bármilyen eszközre.
Válasszon VPS csomagot a Plex szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Plex
A Plex átalakítja személyes média gyűjteményét egy kifinomult streaming szolgáltatássá, amely felveszi a versenyt a Netflix-szel vagy a Spotify-jal. Automatikusan letölti a poszterképeket, leírásokat, szereplőlistákat és értékeléseket filmjeihez, tévéműsoraihoz és zenéihez. Ezzel nyers fájljait gyönyörűen rendszerezett könyvtárrá alakítja, amely bármilyen eszközről vagy helyről elérhető.
A Plex saját VPS-en történő önálló üzemeltetése 24/7 rendelkezésre állást biztosít. Nem függ az otthoni internet működésétől. Dedikált CPU-t kap több egyidejű stream zökkenőmentes átkódolásához. Vállalati szintű feltöltési sávszélességet is biztosít. Így a távoli hozzáférés soha nem akadozik, még 4K tartalom esetén sem.
A Plex főbb funkciói
Univerzális eszköz támogatás
Az iOS-re, Androidra, Roku-ra, Apple TV-re, Fire TV-re, okostévékre, játékkonzolokra és webböngészőkre készült natív alkalmazások révén könyvtára minden saját képernyőjéről elérhető.
Automatikus metaadatok
A Plex automatikusan lekéri a poszterképeket, értékeléseket, szereplőinformációkat és leírásokat a TMDb-ről, a TVDb-ről és a MusicBrainz-ről, professzionálisan katalogizált gyűjteménnyé alakítva a nyers fájlokat.
Hardver átkódolás
Az Intel Quick Sync, az NVIDIA NVENC és az AMD AMF gyorsítás valós időben konvertálja a videót, így bármely eszköz képes lejátszani bármilyen formátumot pufferelés vagy minőségromlás nélkül.
Élő TV és DVR
Párosítsa a Plexet egy kompatibilis tunerrel, hogy rögzítse a földi sugárzású adásokat. Ezzel egy személyes DVR-t hoz létre, amely felváltja a kábelt ingyenes helyi csatornákkal és időeltolásos nézéssel.
Kezelt felhasználói fiókok
Hozzon létre külön profilokat minden családtag számára egyedi megtekintési előzményekkel, szülői felügyelettel és tartalomkorhatár-szűrőkkel — mindezt egyetlen adminisztrációs panelről kezelve.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Plex szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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