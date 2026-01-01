A Plex átalakítja személyes média gyűjteményét egy kifinomult streaming szolgáltatássá, amely felveszi a versenyt a Netflix-szel vagy a Spotify-jal. Automatikusan letölti a poszterképeket, leírásokat, szereplőlistákat és értékeléseket filmjeihez, tévéműsoraihoz és zenéihez. Ezzel nyers fájljait gyönyörűen rendszerezett könyvtárrá alakítja, amely bármilyen eszközről vagy helyről elérhető.

A Plex saját VPS-en történő önálló üzemeltetése 24/7 rendelkezésre állást biztosít. Nem függ az otthoni internet működésétől. Dedikált CPU-t kap több egyidejű stream zökkenőmentes átkódolásához. Vállalati szintű feltöltési sávszélességet is biztosít. Így a távoli hozzáférés soha nem akadozik, még 4K tartalom esetén sem.