A Zen egy minimalista, saját üzemeltetésű jegyzetelő alkalmazás, amely egyetlen könnyű Go binárisként készült, és mindössze körülbelül 20 MB memóriát használ. A jegyzetek markdown formátumban tárolódnak SQLite-ban, BM25 teljes szöveges kereséssel, címkealapú rendszerezéssel, kódblokk szintaxiskiemeléssel és billentyűparancsokkal a gyors navigációhoz.

A Zen saját üzemeltetése egy VPS-en privátan tartja az összes jegyzetet a saját infrastruktúráján. Nincsenek felhőalapú szinkronizálási díjak vagy harmadik fél hozzáférése. Az offline PWA támogatásnak köszönhetően a jegyzetek internetkapcsolat nélkül is elérhetők, és a minimális erőforrásigény lehetővé teszi, hogy a Zen kényelmesen fusson más szolgáltatások mellett egy kis VPS-en.