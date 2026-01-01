Telepítse a Zen-t egy kattintásos telepítéssel.
Minimalista saját üzemeltetésű jegyzetelő alkalmazás markdown támogatással, BM25 teljes szöveges kereséssel és offline PWA hozzáféréssel.
Válasszon VPS csomagot a Zen szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Zen
A Zen egy minimalista, saját üzemeltetésű jegyzetelő alkalmazás, amely egyetlen könnyű Go binárisként készült, és mindössze körülbelül 20 MB memóriát használ. A jegyzetek markdown formátumban tárolódnak SQLite-ban, BM25 teljes szöveges kereséssel, címkealapú rendszerezéssel, kódblokk szintaxiskiemeléssel és billentyűparancsokkal a gyors navigációhoz.
A Zen saját üzemeltetése egy VPS-en privátan tartja az összes jegyzetet a saját infrastruktúráján. Nincsenek felhőalapú szinkronizálási díjak vagy harmadik fél hozzáférése. Az offline PWA támogatásnak köszönhetően a jegyzetek internetkapcsolat nélkül is elérhetők, és a minimális erőforrásigény lehetővé teszi, hogy a Zen kényelmesen fusson más szolgáltatások mellett egy kis VPS-en.
A Zen főbb funkciói
Markdown jegyzetek
Jegyzeteket írhat szabványos Markdown formátumban, kódblokk támogatással, formázási gyorsbillentyűkkel és tiszta előnézeti móddal.
BM25 teljes szöveges keresés
Azonnal megtalálhatja a jegyzeteket a BM25 rangsorolású teljes szöveges kereséssel, amely a legrelevánsabb találatokat adja vissza elsőként.
Címkeszervezés
Rendszerezze jegyzeteit címkékkel a rugalmas kategorizáláshoz, merev mappahierarchiák nélkül.
Offline PWA
Progresszív webalkalmazásként telepítse a Zen-t, hogy internetkapcsolat nélkül is elérje jegyzeteit offline.
Minimális erőforrás-felhasználás
Egyetlen Go binárisként épült, ~20 MB RAM-ot használva, a Zen hatékonyan fut még a legkisebb VPS-en is más szolgáltatások mellett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Zen szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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