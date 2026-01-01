A GeoServer egy nyílt forráskódú Java szerver, amely lehetővé teszi térinformatikai adatok közzétételét, megosztását és szerkesztését nyílt OGC szabványok használatával. Vektoros és raszteres forrásokat olvas be PostGIS-ből, Shapefile-okból, GeoTIFF-ből és több tucat más formátumból. Majd Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service és Web Processing Service végpontokon keresztül teszi közzé őket. Ezeket a végpontokat bármely GIS kliens vagy webes térképező könyvtár felhasználhatja.

A GeoServer saját VPS-en történő üzemeltetése a saját adatkészleteket, rétegstílusokat és hozzáférési szabályokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Nincsenek rétegenkénti díjak és feltöltési korlátok. Egy böngésző alapú adminisztrációs konzol lehetővé teszi tárolók hozzáadását, rétegek konfigurálását és a gyorsítótár finomhangolását XML érintése nélkül. Miközben a tartós adatkönyvtár túléli a konténer újraindításokat és frissítéseket.