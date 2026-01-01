Telepítse a GeoServert egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú térinformatikai szerver, amely térképeket és téradatokat tesz közzé OGC szabványokon keresztül, mint például a WMS, WFS és WCS.
Válasszon VPS csomagot a GeoServer szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a GeoServer
A GeoServer egy nyílt forráskódú Java szerver, amely lehetővé teszi térinformatikai adatok közzétételét, megosztását és szerkesztését nyílt OGC szabványok használatával. Vektoros és raszteres forrásokat olvas be PostGIS-ből, Shapefile-okból, GeoTIFF-ből és több tucat más formátumból. Majd Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service és Web Processing Service végpontokon keresztül teszi közzé őket. Ezeket a végpontokat bármely GIS kliens vagy webes térképező könyvtár felhasználhatja.
A GeoServer saját VPS-en történő üzemeltetése a saját adatkészleteket, rétegstílusokat és hozzáférési szabályokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Nincsenek rétegenkénti díjak és feltöltési korlátok. Egy böngésző alapú adminisztrációs konzol lehetővé teszi tárolók hozzáadását, rétegek konfigurálását és a gyorsítótár finomhangolását XML érintése nélkül. Miközben a tartós adatkönyvtár túléli a konténer újraindításokat és frissítéseket.
A GeoServer főbb funkciói
OGC szabványok támogatása
Szolgáltat WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS és OGC API végpontokat, így bármely szabványoknak megfelelő GIS vagy webes térképező kliens csatlakozhat egyedi adapterek nélkül.
Sok adatforrás
Olvas PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID és egyéb vektoros és raszteres formátumokat egyetlen szerverről.
Egyéni térképstílus
Rétegek stílusozása SLD vagy CSS szabályokkal, élőben megtekintheti őket az adminisztrációs konzolon, és újra felhasználhatja ugyanazokat a stílusokat térképek és csempegyorsítótárak között.
Beépített csempegyorsítótár
Az integrált GeoWebCache előre rendereli és kiszolgálja a térképcsempéket, így a nagy WMS rétegek gyorsak maradnak terhelés alatt extra gyorsítótárazási szolgáltatás nélkül.
Böngésző adminisztrációs konzol
Konfigurálja a munkaterületeket, adattárolókat, rétegeket és hozzáférési szabályokat egy webes felhasználói felületről, XML szerkesztése vagy a szerver újraindítása nélkül.
Biztonságos réteg hozzáférés
A rétegenkénti és szolgáltatásonkénti biztonsági szabályok szerepkör-alapú hitelesítéssel korlátozzák az érzékeny adatkészleteket a megfelelő felhasználókra és ügyfelekre.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GeoServer szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
További telepíthető alkalmazások
Anki Sync Server Enhanced
Önállóan üzemeltetett Anki szinkronizációs szerver többfelhasználós támogatással, biztonsági mentésekkel és webes irányítópulttal