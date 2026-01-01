A Posterizarr egy nyílt forráskódú automatizálási eszköz, amely gyönyörű, szöveg nélküli posztereket, háttereket és címkártyákat készít a Plex, Jellyfin vagy Emby könyvtárához.

Műalkotásokat gyűjt be a Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex és IMDb oldalról, majd alkalmazza a saját átfedéseit, betűtípusait és szövegszabályait. Így minden film, műsor és évad egységesen néz ki a könyvtárban.

A Posterizarr VPS-en történő saját üzemeltetése stabil üzemidőt és dedikált sávszélességet biztosít. Ez szükséges a felügyelet nélküli tömeges műalkotás-generáláshoz több ezer elem esetében.

A mellékelt webes UI lehetővé teszi a beállítások kezelését, a folyamat nyomon követését és a futtatások indítását a böngészőből. A Tautulli, Sonarr és Radarr integrációi gondoskodnak arról, hogy az új kiadások azonnal kifinomultnak tűnjenek, amint bekerülnek a könyvtárba.