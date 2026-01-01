Telepítse a Posterizarrt egykattintásos telepítéssel.
Automatizált posztergenerátor Plex, Jellyfin és Emby számára, amely lekéri és ráilleszti a borítóképeket a TMDB-ről, a Fanartról és a TVDB-ről.
Válasszon VPS csomagot a Posterizarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Posterizarr
A Posterizarr egy nyílt forráskódú automatizálási eszköz, amely gyönyörű, szöveg nélküli posztereket, háttereket és címkártyákat készít a Plex, Jellyfin vagy Emby könyvtárához.
Műalkotásokat gyűjt be a Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex és IMDb oldalról, majd alkalmazza a saját átfedéseit, betűtípusait és szövegszabályait. Így minden film, műsor és évad egységesen néz ki a könyvtárban.
A Posterizarr VPS-en történő saját üzemeltetése stabil üzemidőt és dedikált sávszélességet biztosít. Ez szükséges a felügyelet nélküli tömeges műalkotás-generáláshoz több ezer elem esetében.
A mellékelt webes UI lehetővé teszi a beállítások kezelését, a folyamat nyomon követését és a futtatások indítását a böngészőből. A Tautulli, Sonarr és Radarr integrációi gondoskodnak arról, hogy az új kiadások azonnal kifinomultnak tűnjenek, amint bekerülnek a könyvtárba.
A Posterizarr főbb funkciói
Teljes webes UI
Beállítások kezelése, tevékenység figyelése és poszterfuttatások indítása modern böngészőfelületről a JSON fájlok kézi szerkesztése helyett.
Plex, Jellyfin, Emby
Médiaanyagokat generál mindhárom fő médiaszerver számára és Kometa-kompatibilis mappastruktúrába írja az eszközöket a hordozhatóság érdekében.
Több forrásból származó műalkotás
Képeket tölt le a Fanart.tv-ről, TMDB-ről, TVDB-ről, Plexről és IMDb-ről, így minden cím nagy felbontású, szöveg nélküli forrás grafikát talál.
Egyéni átfedések és szöveg
Alkalmazza saját betűtípusait, színeit, színátmeneteit és szövegszabályait egy egységes poszterstílus létrehozásához filmek, műsorok és évadok között.
Arr stack integráció
Az indító automatikusan fut a Tautulli, Sonarr és Radarr alkalmazásokból, így az új kiadások azonnal megkapják a megfelelő posztereket, amint hozzáadják őket.
Mentés és kézi eszközök
Az eszközmentésekhez dedikált kötetek és a manuálisan összeállított grafikák biztosítják, hogy az egyedi poszterek biztonságban maradjanak az újraépítések és frissítések során.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Posterizarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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