A PiGallery2 egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű fotógaléria. A lemezen lévő képkönyvtárakat gyors, modern webgalériaként jeleníti meg. Nincs feltöltési folyamat, saját adatbázis vagy SaaS függőség. Az Ön által már használt könyvtárstruktúra válik azzá az albumstruktúrává, amelyet a látogatók böngésznek. Így egyaránt jól használható személyes fotóarchívumokhoz, eseménygalériákhoz, családi nyaralási albumokhoz és könnyű portfóliókhoz.

A PiGallery2 saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja a fényképeket és a metaadatokat. Ez jobb, mint egy nyilvános fotószolgáltatás, amely arcfelismeréshez vagy képzési adatokhoz bányássza ki a képtartalmat. A Node.js háttérrendszer szándékosan könnyű. Úgy tervezték, hogy jól fusson egy Raspberry Pi-n. Így egy kis VPS csomag kényelmesen több tízezer képet tárol, miközben gyors bélyegképeket és gazdag felhasználói felületet biztosít.