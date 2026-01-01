Telepítse a PiGallery2-t egyetlen kattintással.
Gyors, könyvtár-központú, saját üzemeltetésű fotógaléria, amely a lemezen lévő képmappát kifinomult webes albummá alakítja.
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Erre jó a PiGallery2
A PiGallery2 egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű fotógaléria. A lemezen lévő képkönyvtárakat gyors, modern webgalériaként jeleníti meg. Nincs feltöltési folyamat, saját adatbázis vagy SaaS függőség. Az Ön által már használt könyvtárstruktúra válik azzá az albumstruktúrává, amelyet a látogatók böngésznek. Így egyaránt jól használható személyes fotóarchívumokhoz, eseménygalériákhoz, családi nyaralási albumokhoz és könnyű portfóliókhoz.
A PiGallery2 saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja a fényképeket és a metaadatokat. Ez jobb, mint egy nyilvános fotószolgáltatás, amely arcfelismeréshez vagy képzési adatokhoz bányássza ki a képtartalmat. A Node.js háttérrendszer szándékosan könnyű. Úgy tervezték, hogy jól fusson egy Raspberry Pi-n. Így egy kis VPS csomag kényelmesen több tízezer képet tárol, miközben gyors bélyegképeket és gazdag felhasználói felületet biztosít.
A PiGallery2 főbb funkciói
Könyvtár-központú modell
A meglévő mappastruktúrája lesz az albumhierarchia — dobjon be új fényképeket SCP, rsync vagy egy szinkronizáló eszköz segítségével, és azok automatikusan megjelennek a galériában.
Gyors bélyegképek
A háttér-indexelő bélyegképeket generál több méretben, és ezeket a lemezen gyorsítótárazza, így a látogatók zökkenőmentesen görgethetnek még hideg betöltések esetén is.
EXIF és térképnézet
EXIF metaadatokat olvas be, amelyek segítségével működteti a fotónkénti információs oldalakat, a geocímkézett térképnézeteket, valamint a kamera, dátum vagy címke szerinti keresést.
Keresés és szűrés
Keresés dátumtartomány, hely, arcok, címkék, értékelések vagy fájlnév alapján külső indexelők nélkül — minden metaadat a helyi SQLite DB-ben marad.
Megosztás és adatvédelem
Albumonként megosztható linkeket generálhat opcionális jelszavakkal és lejárati dátumokkal, vagy korlátozhatja az albumokat csak hitelesített felhasználókra.
Írásvédett könyvtár
A képek könyvtára csak olvashatóként van csatlakoztatva, így a szerver nem tudja véletlenül módosítani vagy törölni az eredeti fényképeket beolvasás vagy bélyegkép-generálás során.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PiGallery2 szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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