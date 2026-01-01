A Super Productivity egyesíti a feladatkezelést, az időkövetést és a fejlesztői eszközök integrációit egyetlen alkalmazásban. Egyesíti a strukturált teendőlistákat a Pomodoro-alapú időkeretezéssel, az automatikus munkaidő-nyilvántartás generálással, valamint közvetlen integrációkat kínál a Jira, GitHub, GitLab és Trello rendszerekkel. Ennek köszönhetően a hozzárendelt feladatok manuális bevitel nélkül kerülnek a feladatlistájába, és a munkaidő-naplók automatikusan szinkronizálódnak vissza.

Saját VPS-en történő üzemeltetéssel a Super Productivity bármely böngészőből elérhetővé válik asztali alkalmazás telepítése nélkül. Mindeközben a feladatadatait, ügyféladatait és munkamintáit az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincs analitika, nincs telemetria, és nincsenek felhasználónkénti díjak.