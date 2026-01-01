Telepítse a szuper produktivitást egykattintásos telepítéssel.
Fejlett feladatkezelő, amely egyesíti a teendőlistákat, az időkövetést, a Pomodoro időzítőt, valamint a Jira, GitHub és GitLab integrációkat egyetlen eszközben.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Super Productivity
A Super Productivity egyesíti a feladatkezelést, az időkövetést és a fejlesztői eszközök integrációit egyetlen alkalmazásban. Egyesíti a strukturált teendőlistákat a Pomodoro-alapú időkeretezéssel, az automatikus munkaidő-nyilvántartás generálással, valamint közvetlen integrációkat kínál a Jira, GitHub, GitLab és Trello rendszerekkel. Ennek köszönhetően a hozzárendelt feladatok manuális bevitel nélkül kerülnek a feladatlistájába, és a munkaidő-naplók automatikusan szinkronizálódnak vissza.
Saját VPS-en történő üzemeltetéssel a Super Productivity bármely böngészőből elérhetővé válik asztali alkalmazás telepítése nélkül. Mindeközben a feladatadatait, ügyféladatait és munkamintáit az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincs analitika, nincs telemetria, és nincsenek felhasználónkénti díjak.
A Super Productivity főbb funkciói
Integrált időkövetés
Feladatonkénti időkövetés automatikus munkaidő-nyilvántartás generálással – ideális az ügyfélszámlázáshoz, a sprint jelentésekhez és annak megértéséhez, hogy hová mennek az órái.
Pomodoro időzítő
Beépített Pomodoro technika támogatás konfigurálható munka- és szünetintervallumokkal, valamint emlékeztetőkkel a fókusz fenntartásához és a kiégés megelőzéséhez.
Jira és GitHub szinkronizálás
Automatikusan importálja a hozzárendelt Jira jegyeket és GitHub hibákat a feladatlistájába, és visszaküldi a munkanaplókat, hogy a projekt eszközök szinkronban maradjanak.
Alfeladatok és projektek
Szervezze meg a munkát hierarchikus alfeladatokkal, projektekkel és színkódolt címkékkel, így a komplex kezdeményezések strukturáltak és kezelhetők maradnak.
Produktivitási mutatók
Nyomon követi a befejezett feladatokat, a fókuszált időt és a napi mintákat az idő múlásával, így azonosíthatja a munkafolyamat szűk keresztmetszeteit és javíthatja szokásait.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Super Productivity szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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