A Collabora Online egy saját üzemeltetésű online irodai csomag, amely LibreOffice technológián alapul, és teljes egészében a böngészőben fut. A csapatok Word, Excel és PowerPoint dokumentumokat nyitnak meg közvetlenül egy fájltároló alkalmazásból, mint például a Nextcloud, a Seafile vagy a Pydio Cells. Ezeket valós időben szerkeszthetik élő kurzorokkal, megjegyzésekkel, változások követésével és azonnali előnézetekkel. Nincs szükség asztali kliensre, Microsoft 365-re vagy Google Workspace-re.

A Collabora saját VPS-en történő üzemeltetése minden dokumentumot, táblázatot és prezentációt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Párosítsa a katalógusban található fájltároló alkalmazások egyikével. Így csapata teljes körű helyi alternatívát kap a felhőalapú irodai csomagokhoz, teljes fájlformátum-kompatibilitással és felhasználónkénti díjak nélkül.