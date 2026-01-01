Telepítse a Collabora Online-t egy kattintásos telepítéssel.
LibreOffice alapú, önállóan üzemeltetett online irodai csomag, amely lehetővé teszi a csapatoknak dokumentumok, táblázatok és prezentációk böngészőben történő közös szerkesztését.
Válasszon VPS csomagot a Collabora Online szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Collabora Online
A Collabora Online egy saját üzemeltetésű online irodai csomag, amely LibreOffice technológián alapul, és teljes egészében a böngészőben fut. A csapatok Word, Excel és PowerPoint dokumentumokat nyitnak meg közvetlenül egy fájltároló alkalmazásból, mint például a Nextcloud, a Seafile vagy a Pydio Cells. Ezeket valós időben szerkeszthetik élő kurzorokkal, megjegyzésekkel, változások követésével és azonnali előnézetekkel. Nincs szükség asztali kliensre, Microsoft 365-re vagy Google Workspace-re.
A Collabora saját VPS-en történő üzemeltetése minden dokumentumot, táblázatot és prezentációt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Párosítsa a katalógusban található fájltároló alkalmazások egyikével. Így csapata teljes körű helyi alternatívát kap a felhőalapú irodai csomagokhoz, teljes fájlformátum-kompatibilitással és felhasználónkénti díjak nélkül.
A Collabora Online főbb funkciói
Valós idejű együttműködés
Több felhasználó szerkesztheti ugyanazt a Word, Excel vagy PowerPoint fájlt egyszerre, élő kurzorokkal, megjegyzésekkel és azonnali változás szinkronizálással.
Microsoft Office kompatibilitás
Megnyithatja és mentheti a .docx, .xlsx és .pptx fájlokat konverziós veszteség nélkül, az OOXML formátumok natív LibreOffice renderelésének köszönhetően.
Integrálódik fájltárolóval
Beépül a Nextcloudba, Seafile-ba, Pydio Cells-be és más WOPI-kompatibilis fájlszerverekbe anélkül, hogy a gazdaalkalmazás kódját módosítani kellene.
Változások és megjegyzések nyomon követése
Tekintse át a dokumentumokat a változáskövetési móddal, beágyazott megjegyzésekkel, javaslatokkal és verzióelőzményekkel, az asztali irodai programcsomagokból megszokott módon.
Mobilbarát és táblagépbarát
Érintésre optimalizált szerkesztőfelület működik telefonokon, táblagépeken és Chromebookokon, így a közreműködők bármilyen eszközről szerkeszthetnek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Collabora Online szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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