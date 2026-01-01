Akár 69% kedvezmény a Collabora Online szolgáltatásra

Telepítse a Collabora Online-t egy kattintásos telepítéssel.

LibreOffice alapú, önállóan üzemeltetett online irodai csomag, amely lehetővé teszi a csapatoknak dokumentumok, táblázatok és prezentációk böngészőben történő közös szerkesztését.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a Collabora Online-t egy kattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Collabora Online szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Collabora Online

A Collabora Online egy saját üzemeltetésű online irodai csomag, amely LibreOffice technológián alapul, és teljes egészében a böngészőben fut. A csapatok Word, Excel és PowerPoint dokumentumokat nyitnak meg közvetlenül egy fájltároló alkalmazásból, mint például a Nextcloud, a Seafile vagy a Pydio Cells. Ezeket valós időben szerkeszthetik élő kurzorokkal, megjegyzésekkel, változások követésével és azonnali előnézetekkel. Nincs szükség asztali kliensre, Microsoft 365-re vagy Google Workspace-re.

A Collabora saját VPS-en történő üzemeltetése minden dokumentumot, táblázatot és prezentációt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Párosítsa a katalógusban található fájltároló alkalmazások egyikével. Így csapata teljes körű helyi alternatívát kap a felhőalapú irodai csomagokhoz, teljes fájlformátum-kompatibilitással és felhasználónkénti díjak nélkül.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Collabora Online főbb funkciói

Valós idejű együttműködés

Több felhasználó szerkesztheti ugyanazt a Word, Excel vagy PowerPoint fájlt egyszerre, élő kurzorokkal, megjegyzésekkel és azonnali változás szinkronizálással.

Microsoft Office kompatibilitás

Megnyithatja és mentheti a .docx, .xlsx és .pptx fájlokat konverziós veszteség nélkül, az OOXML formátumok natív LibreOffice renderelésének köszönhetően.

Integrálódik fájltárolóval

Beépül a Nextcloudba, Seafile-ba, Pydio Cells-be és más WOPI-kompatibilis fájlszerverekbe anélkül, hogy a gazdaalkalmazás kódját módosítani kellene.

Változások és megjegyzések nyomon követése

Tekintse át a dokumentumokat a változáskövetési móddal, beágyazott megjegyzésekkel, javaslatokkal és verzióelőzményekkel, az asztali irodai programcsomagokból megszokott módon.

Mobilbarát és táblagépbarát

Érintésre optimalizált szerkesztőfelület működik telefonokon, táblagépeken és Chromebookokon, így a közreműködők bármilyen eszközről szerkeszthetnek.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Collabora Online szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszafizetési garancia

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