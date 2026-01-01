Deploy Wallos in one click installation.
Self-hosted subscription tracker for managing recurring payments, renewal reminders, and spending breakdowns across currencies.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Wallos
Wallos is a self-hosted subscription management application for tracking recurring payments and subscriptions in one place. It supports multiple currencies, renewal reminders, and detailed spending breakdowns by category, giving you a clear picture of your monthly and annual subscription costs.
Self-hosting Wallos on a VPS keeps your financial subscription data private with no connection to third-party money management services. Custom categories, a calendar view for upcoming renewals, and notification delivery via email, Discord, and Telegram make it easy to stay on top of recurring expenses without unexpected charges.
A Wallos főbb funkciói
Multi-currency tracking
Track subscriptions billed in different currencies with automatic conversion for unified spending totals.
Renewal reminders
Get notified before subscriptions renew via email, Discord, or Telegram so you never face unexpected charges.
Spending breakdown
View monthly and annual costs by category to identify where subscription spending is highest and find savings.
Calendar view
See all upcoming renewal dates on a calendar to plan finances and avoid billing surprises at end of month.
No external database
Wallos runs on SQLite with no separate database service required, keeping deployment simple and resource usage minimal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Wallos szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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