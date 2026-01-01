A Checkmk egy átfogó infrastruktúra- és alkalmazásfelügyeleti platform, amely Nagios-kompatibilis bővítményeket, modern webes UI-t, szolgáltatások automatikus felderítését és beépített irányítópultokat kombinál. A Community Edition (korábban Raw Edition) teljesen nyílt forráskódú, és tartalmazza a teljes felügyeleti motort, ügynökfogadókat, értesítési útválasztást és jelentéskészítési funkciókat, amelyeket több tízezer szervezet használ szerverek, switchek, virtualizációs gazdagépek és felhőalapú munkaterhelések egyetlen felületről történő felügyeletére.

A Checkmk saját VPS-en történő üzemeltetése minden hitelesítő adatot, állomásnevet és metrikát a saját infrastruktúráján belül tart. Az automatikus felderítés az első regisztrációkor beolvassa a gazdagépeket, és javasolja a megfelelő szolgáltatásellenőrzéseket a talált OS-hez és szoftverhez, drámaian csökkentve a beállítási időt az egyes metrikák kézi konfigurálásához képest.