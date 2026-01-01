Telepítse a Checkmk-et egyetlen kattintással.
Átfogó infrastruktúra-felügyelet automatikus felderítéssel, ügynök nélküli ellenőrzésekkel, irányítópultokkal és riasztásokkal szerverek, hálózatok és felhőalapú munkaterhelések számára.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Checkmk
A Checkmk egy átfogó infrastruktúra- és alkalmazásfelügyeleti platform, amely Nagios-kompatibilis bővítményeket, modern webes UI-t, szolgáltatások automatikus felderítését és beépített irányítópultokat kombinál. A Community Edition (korábban Raw Edition) teljesen nyílt forráskódú, és tartalmazza a teljes felügyeleti motort, ügynökfogadókat, értesítési útválasztást és jelentéskészítési funkciókat, amelyeket több tízezer szervezet használ szerverek, switchek, virtualizációs gazdagépek és felhőalapú munkaterhelések egyetlen felületről történő felügyeletére.
A Checkmk saját VPS-en történő üzemeltetése minden hitelesítő adatot, állomásnevet és metrikát a saját infrastruktúráján belül tart. Az automatikus felderítés az első regisztrációkor beolvassa a gazdagépeket, és javasolja a megfelelő szolgáltatásellenőrzéseket a talált OS-hez és szoftverhez, drámaian csökkentve a beállítási időt az egyes metrikák kézi konfigurálásához képest.
A Checkmk főbb funkciói
Automatikus szolgáltatásfelderítés
Egy gazdagép hozzáadása után a Checkmk átvizsgálja az OS-t, a szolgáltatásokat, a fájlrendszereket, a hálózati interfészeket és a szoftvereket, automatikusan javasolva a megfelelő felügyeleti ellenőrzéseket.
Agent és agentless ellenőrzések
Figyelje a szervereket könnyűsúlyú ügynökökkel Linuxon, Windowson és Unixon, vagy használjon SNMP-t, IPMI-t, REST API-kat és több tucat integrációt kapcsolókhoz, hipervizorokhoz és felhőszolgáltatásokhoz.
Irányítópultok és jelentések
Az előre definiált nézetek tartalmazzák a gazdagép áttekintését, a probléma állapotát, a teljesítménygrafikonokat és az SLA jelentéseket, grafikus szerkesztővel az egyedi irányítópultokhoz és értesítésekhez.
Okos riasztás
Értesítési útválasztás eszkalációs szabályokkal, időablak-érzékeny csendes órákkal, többcsatornás kézbesítéssel, valamint testreszabható sablonokkal gazdagépcsoportonként és csapatonként.
Elosztott felügyelet
Skálázódjon több webhelyre központi adminisztrációval, távoli műholdas szerverekkel és szinkronizált konfiguráció-replikációval különböző földrajzi helyszíneken.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Checkmk szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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