Telepítse a Wakapit egy kattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett kódolási időkövető, amely kompatibilis a WakaTime bővítményekkel, irányítópultokkal, jelentésekkel és ranglistákkal.
Válasszon VPS csomagot a Wakapi szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Wakapi
A Wakapi egy saját üzemeltetésű kódolási tevékenységkövető, amely teljes mértékben kompatibilis a WakaTime szerkesztő beépülő moduljaival. Gyűjti a kódolással töltött időt projekt, nyelv, szerkesztő és operációs rendszer szerinti bontásban. Az adatokat vizuális irányítópulton mutatja be, anélkül, hogy bármit megosztana harmadik féltől származó felhőszolgáltatásokkal.
A Wakapi saját üzemeltetése egy VPS-en privátan tartja a kódolási tevékenységét, miközben minden olyan betekintést nyújt, amit a WakaTime kínál. Támogatja a heti e-mail összefoglalókat, a nyilvános ranglistákat a csapat motivációjához és a README jelvénygenerálást GitHub profilokhoz. Emellett integrálható népszerű szerkesztőkkel, mint például a VS Code, a JetBrains IDE-k és a Vim.
A Wakapi főbb funkciói
WakaTime kompatibilis
Működik az összes létező WakaTime szerkesztő bővítménnyel — csak irányítsa őket a saját üzemeltetésű Wakapi példányára a wakatime.com helyett.
Kódolási irányítópultok
Tekintse meg az eltöltött időt projektenként, nyelvenként, szerkesztőnként és operációs rendszerenként, bármely dátumtartományt lefedő szűrhető diagramokkal.
Heti e-mail jelentések
Kapjon automatikus heti összefoglalókat a kódolási tevékenységéről, melyeket közvetlenül a postaládájába küldünk.
GitHub jelvények
Generáljon dinamikus README jelvényeket, amelyek megjelenítik a heti kódolási idejét a GitHub profiloldalakon.
Csapat ranglisták
Osszon meg egy nyilvános ranglistát csapattársaival, hogy nyomon kövesse és összehasonlítsa a kódolási tevékenységet egy fejlesztőcsapaton belül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Wakapi szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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