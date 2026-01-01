A Wakapi egy saját üzemeltetésű kódolási tevékenységkövető, amely teljes mértékben kompatibilis a WakaTime szerkesztő beépülő moduljaival. Gyűjti a kódolással töltött időt projekt, nyelv, szerkesztő és operációs rendszer szerinti bontásban. Az adatokat vizuális irányítópulton mutatja be, anélkül, hogy bármit megosztana harmadik féltől származó felhőszolgáltatásokkal.

A Wakapi saját üzemeltetése egy VPS-en privátan tartja a kódolási tevékenységét, miközben minden olyan betekintést nyújt, amit a WakaTime kínál. Támogatja a heti e-mail összefoglalókat, a nyilvános ranglistákat a csapat motivációjához és a README jelvénygenerálást GitHub profilokhoz. Emellett integrálható népszerű szerkesztőkkel, mint például a VS Code, a JetBrains IDE-k és a Vim.