Telepítse a Grafana-t egyetlen kattintással.
Vezető nyílt forráskódú megfigyelhetőségi platform metrikák, naplók és nyomkövetések vizualizálására bármilyen adatforrásból.
Válasszon VPS csomagot a Grafana szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Grafana
A Grafana a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú megfigyelhetőségi platformja. Több mint 20 millió felhasználó bízik benne, hogy az idősoros adatokat hasznosítható irányítópultokká alakítsa. Több mint 100 adatforráshoz csatlakozik, például Prometheushoz, InfluxDB-hez, Elasticsearch-höz, PostgreSQL-hez és felhőszolgáltatókhoz. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy infrastruktúrájuk minden szegletéből származó adatokat vizualizáljanak és riasztásokat állítsanak be egyetlen egységes felületen.
A Grafana saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhőbeli kimenő adatforgalmi díjakat és a felhasználónkénti árazást. Emellett az irányítópult-konfigurációkat, a lekérdezési előzményeket és a metrikaadatokat teljes mértékben a saját infrastruktúráján belül tartja. Ez elengedhetetlen a megfelelőségre érzékeny környezetek és azon csapatok számára, amelyek belső rendszereket felügyelnek, melyek nem érhetők el a nyilvános internetről.
A Grafana főbb funkciói
100+ Adatforrás
Csatlakoztassa a Grafanát a Prometheushoz, InfluxDB-hez, Elasticsearchhöz, MySQL-hez, felhőszolgáltatókhoz és tucatnyi máshoz egyedi adapterek írása nélkül.
Gazdag vizualizációs könyvtár
Válasszon grafikonok, hőtérképek, hisztogramok, geomapok, statisztikai panelek és több száz közösségi bővítmény közül, hogy minden metrikát a legintuitívabb formában mutasson be.
Erőteljes riasztás
Határozzon meg küszöbérték-alapú vagy anomáliaészlelési riasztásokat, és irányítsa az értesítéseket a Slackre, PagerDuty-ra, e-mailre, webhookokra és egyebekre egyetlen riasztómotorból.
Irányítópult sablonkészítés
Használjon változókat és sablon lekérdezéseket egyetlen újrahasználható irányítópult építéséhez, amely dinamikusan szűr gazdagép, szolgáltatás, régió vagy bármely más dimenzió alapján.
Egységes megfigyelhetőség
Korrelálja a metrikákat, naplókat és elosztott nyomkövetéseket egymás mellett egyetlen platformon, csökkentve az incidensek diagnosztizálására és megoldására fordított átlagos időt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Grafana szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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