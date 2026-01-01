A Grafana a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú megfigyelhetőségi platformja. Több mint 20 millió felhasználó bízik benne, hogy az idősoros adatokat hasznosítható irányítópultokká alakítsa. Több mint 100 adatforráshoz csatlakozik, például Prometheushoz, InfluxDB-hez, Elasticsearch-höz, PostgreSQL-hez és felhőszolgáltatókhoz. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy infrastruktúrájuk minden szegletéből származó adatokat vizualizáljanak és riasztásokat állítsanak be egyetlen egységes felületen.

A Grafana saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhőbeli kimenő adatforgalmi díjakat és a felhasználónkénti árazást. Emellett az irányítópult-konfigurációkat, a lekérdezési előzményeket és a metrikaadatokat teljes mértékben a saját infrastruktúráján belül tartja. Ez elengedhetetlen a megfelelőségre érzékeny környezetek és azon csapatok számára, amelyek belső rendszereket felügyelnek, melyek nem érhetők el a nyilvános internetről.