A Navidrome egy könnyű, gyors zenei streaming szerver, amely Spotify-szerű hozzáférést biztosít saját zenei gyűjteményéhez bármilyen eszközről. Automatikusan beolvassa a zenei mappákat, és kinyeri a metaadatokat. Modern webes felületen és Subsonic-kompatibilis API-n keresztül szolgálja ki az MP3, FLAC, AAC, OGG és OPUS fájlokat. Ezt az API-t több tucat mobilalkalmazás támogatja, köztük a DSub, a Symfonium és a Feishin. A többfelhasználós támogatás azt jelenti, hogy minden hallgató saját lejátszási listákat, értékeléseket és hallgatási statisztikákat kap.

A Navidrome saját üzemeltetése állandó hozzáférést biztosít minden saját albumához, függetlenül a licencváltozásoktól vagy a szolgáltatás leállításától. Nincsenek előfizetési díjak, nincs hangminőség-tömörítés és nincs viselkedéskövetés – csak a zenéje, teljes minőségben streamelve a saját infrastruktúrájáról.