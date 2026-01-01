Akár 69% kedvezmény a Navidrome szolgáltatásra

Telepítse a Navidrome-ot egyetlen kattintással.

Könnyű, saját üzemeltetésű zenei streaming szerver, amely lejátssza személyes gyűjteményét bárhol, böngészőn vagy Subsonic-kompatibilis alkalmazásokon keresztül.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Navidrome-ot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Navidrome szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Navidrome

A Navidrome egy könnyű, gyors zenei streaming szerver, amely Spotify-szerű hozzáférést biztosít saját zenei gyűjteményéhez bármilyen eszközről. Automatikusan beolvassa a zenei mappákat, és kinyeri a metaadatokat. Modern webes felületen és Subsonic-kompatibilis API-n keresztül szolgálja ki az MP3, FLAC, AAC, OGG és OPUS fájlokat. Ezt az API-t több tucat mobilalkalmazás támogatja, köztük a DSub, a Symfonium és a Feishin. A többfelhasználós támogatás azt jelenti, hogy minden hallgató saját lejátszási listákat, értékeléseket és hallgatási statisztikákat kap.

A Navidrome saját üzemeltetése állandó hozzáférést biztosít minden saját albumához, függetlenül a licencváltozásoktól vagy a szolgáltatás leállításától. Nincsenek előfizetési díjak, nincs hangminőség-tömörítés és nincs viselkedéskövetés – csak a zenéje, teljes minőségben streamelve a saját infrastruktúrájáról.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Navidrome főbb funkciói

Subsonic API kompatibilis

Több tucat mobilalkalmazással működik iOS-en és Androidon, így kiválaszthatja a kívánt lejátszót anélkül, hogy egy saját fejlesztésű klienshez kellene ragaszkodnia.

Többformátumú támogatás

Streamel MP3, FLAC, AAC, OGG és OPUS fájlokat valós idejű átkódolással, hogy a bitrátát a lassabb kapcsolatokhoz igazítsa, az eredeti minőség elvesztése nélkül.

Automatikus könyvtár szkennelés

Automatikusan átvizsgálja a zenei mappákat egy konfigurálható ütemezés szerint, kinyerve a metaadatokat és az albumborítókat, így a könyvtára naprakész marad, ahogy fájlokat ad hozzá.

Többfelhasználós hallgatás

Minden felhasználó független lejátszási listákat, csillagos értékeléseket és hallgatási előzményeket kap egy megosztott szerveren anélkül, hogy bárki mást zavarna.

Last.fm Scrobbling

Automatikusan elküldi a hallgatási előzményeit a Last.fm-re és a ListenBrainz-re, így naprakészen tartja a lejátszási számait és zenei profilját.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Navidrome szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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