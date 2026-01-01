Telepítse a Navidrome-ot egyetlen kattintással.
Könnyű, saját üzemeltetésű zenei streaming szerver, amely lejátssza személyes gyűjteményét bárhol, böngészőn vagy Subsonic-kompatibilis alkalmazásokon keresztül.
Válasszon VPS csomagot a Navidrome szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Navidrome
A Navidrome egy könnyű, gyors zenei streaming szerver, amely Spotify-szerű hozzáférést biztosít saját zenei gyűjteményéhez bármilyen eszközről. Automatikusan beolvassa a zenei mappákat, és kinyeri a metaadatokat. Modern webes felületen és Subsonic-kompatibilis API-n keresztül szolgálja ki az MP3, FLAC, AAC, OGG és OPUS fájlokat. Ezt az API-t több tucat mobilalkalmazás támogatja, köztük a DSub, a Symfonium és a Feishin. A többfelhasználós támogatás azt jelenti, hogy minden hallgató saját lejátszási listákat, értékeléseket és hallgatási statisztikákat kap.
A Navidrome saját üzemeltetése állandó hozzáférést biztosít minden saját albumához, függetlenül a licencváltozásoktól vagy a szolgáltatás leállításától. Nincsenek előfizetési díjak, nincs hangminőség-tömörítés és nincs viselkedéskövetés – csak a zenéje, teljes minőségben streamelve a saját infrastruktúrájáról.
A Navidrome főbb funkciói
Subsonic API kompatibilis
Több tucat mobilalkalmazással működik iOS-en és Androidon, így kiválaszthatja a kívánt lejátszót anélkül, hogy egy saját fejlesztésű klienshez kellene ragaszkodnia.
Többformátumú támogatás
Streamel MP3, FLAC, AAC, OGG és OPUS fájlokat valós idejű átkódolással, hogy a bitrátát a lassabb kapcsolatokhoz igazítsa, az eredeti minőség elvesztése nélkül.
Automatikus könyvtár szkennelés
Automatikusan átvizsgálja a zenei mappákat egy konfigurálható ütemezés szerint, kinyerve a metaadatokat és az albumborítókat, így a könyvtára naprakész marad, ahogy fájlokat ad hozzá.
Többfelhasználós hallgatás
Minden felhasználó független lejátszási listákat, csillagos értékeléseket és hallgatási előzményeket kap egy megosztott szerveren anélkül, hogy bárki mást zavarna.
Last.fm Scrobbling
Automatikusan elküldi a hallgatási előzményeit a Last.fm-re és a ListenBrainz-re, így naprakészen tartja a lejátszási számait és zenei profilját.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Navidrome szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.