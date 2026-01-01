Telepítse az EMQX-et egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű nyílt forráskódú MQTT bróker IoT-hez és valós idejű üzenetküldéshez, beépített webes felügyeleti irányítópulttal.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a EMQX
Az EMQX egy rendkívül skálázható, nyílt forráskódú MQTT üzenetbróker, amelyet IoT-hez, ipari automatizáláshoz és valós idejű adatfolyamokhoz terveztek. Millió egyidejű MQTT kapcsolatot kezel ezredmásodperc alatti késleltetéssel. Támogatja az MQTT 3.1, 3.1.1 és 5.0 verzióit, valamint az MQTT over WebSockets-et. Egy beépített szabálymotor lehetővé teszi az eszközüzenetek feldolgozását, útválasztását és átalakítását backend kód írása nélkül. Közvetlenül csatlakozik adatbázisokhoz, felhőszolgáltatásokhoz és HTTP végpontokhoz.
A mellékelt webes irányítópult átfogó kezelőfelületet biztosít. Lehetővé teszi a fürt állapotának, a kapcsolati statisztikáknak, az előfizetési fáknak és a szabálymotor-folyamatok valós idejű felügyeletét. Az EMQX saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az IoT üzenet infrastruktúra felett. Ez azt jelenti, hogy nincs üzenetenkénti felhődíj, nincs gyártói függőség, és teljes rálátás az eszközkommunikációs rétegre.
A EMQX főbb funkciói
MQTT 5.0 támogatás
Teljes MQTT 5.0 implementáció, beleértve a munkamenet lejáratot, üzenet lejáratot, okkódokat, megosztott előfizetéseket és kérés/válasz mintákat modern IoT alkalmazásokhoz.
Beépített szabálymotor
Eszközüzenetek feldolgozása, szűrése és útválasztása SQL-szerű szabályok használatával, amelyek adatokat továbbítanak adatbázisokba, Kafkába, HTTP webhookokba vagy más MQTT brókerekbe egyedi kód nélkül.
MQTT WebSocketsen keresztül
Csatlakoztassa a webböngészőket és a JavaScript klienseket közvetlenül az EMQX-hez biztonságos WebSocket kapcsolatokon keresztül, lehetővé téve a valós idejű IoT irányítópultokat külön híd nélkül.
Weboldal-kezelő irányítópult
Figyelje a kapcsolatok számát, az előfizetési fákat, az üzenetátviteli sebességeket és a szabálymotor teljesítményét valós időben a beépített adminisztratív webes felületen keresztül.
Magas párhuzamosság
Az EMQX egyetlen csomóponton több millió egyidejű eszközcsatlakozást kezel, így kis otthoni automatizálástól nagyméretű ipari telepítésekig használható.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a EMQX szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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