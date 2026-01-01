Az EMQX egy rendkívül skálázható, nyílt forráskódú MQTT üzenetbróker, amelyet IoT-hez, ipari automatizáláshoz és valós idejű adatfolyamokhoz terveztek. Millió egyidejű MQTT kapcsolatot kezel ezredmásodperc alatti késleltetéssel. Támogatja az MQTT 3.1, 3.1.1 és 5.0 verzióit, valamint az MQTT over WebSockets-et. Egy beépített szabálymotor lehetővé teszi az eszközüzenetek feldolgozását, útválasztását és átalakítását backend kód írása nélkül. Közvetlenül csatlakozik adatbázisokhoz, felhőszolgáltatásokhoz és HTTP végpontokhoz.

A mellékelt webes irányítópult átfogó kezelőfelületet biztosít. Lehetővé teszi a fürt állapotának, a kapcsolati statisztikáknak, az előfizetési fáknak és a szabálymotor-folyamatok valós idejű felügyeletét. Az EMQX saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az IoT üzenet infrastruktúra felett. Ez azt jelenti, hogy nincs üzenetenkénti felhődíj, nincs gyártói függőség, és teljes rálátás az eszközkommunikációs rétegre.