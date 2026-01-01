Telepítse a Traggót egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett, címkealapú időkövető, amely a projekthierarchiákat rugalmasan címkézhető idővonallal váltja fel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Traggo
A Traggo egy nyílt forráskódú, saját szerveren üzemeltetett időkövető, amely minden bejegyzést idővonali szakaszként rendez, nem pedig egy merev projekthierarchia soraként. Minden bejegyzés tetszőleges címkékkel van kiegészítve –
client,
project,
task,
billable, bármi, amit szeretne. A műszerfal az időt a címkék tetszőleges kombinálásával elemzi, anélkül, hogy előre egyetlen kanonikus bontást kellene választania.
A Traggo saját VPS-en való üzemeltetésével a munkaidő-nyilvántartások, ügyféladatok és számlázási kontextus az Ön infrastruktúráján belül marad. Így nem egy SaaS időkövető szolgáltató kezeli az adatokat. Az egyetlen Go bináris és a SQLite adatbázis elég könnyűvé teszi ahhoz, hogy más szolgáltatásokkal együtt fusson egy kis VPS-en. A címkealapú modell pedig egyaránt alkalmazkodik tanácsadókhoz, szabadúszókhoz, ügynökségekhez és termékcsapatokhoz.
A Traggo főbb funkciói
Címke alapú követés
Cserélje le a beágyazott projekthierarchiákat tetszőleges címkékkel, hogy ugyanaz a bejegyzés egyszerre jelenhessen meg az ügyfél-, projekt- és számlázható jelentésekben.
Idővonal nézet
Húzzon időszakokat egy napi idővonalon az időbejegyzések gyors indításához, leállításához, felosztásához és szerkesztéséhez anélkül, hogy pontos időbélyegeket kellene beírnia.
Rugalmas jelentéskészítés
Szűrje a rögzített időt tetszőleges címkekombinációk szerint, konfigurálható dátumtartományokban, majd exportálja az eredményeket CSV-be számlázáshoz.
Többfelhasználós támogatás
Hozzon létre külön felhasználói fiókokat adminisztrátori és normál szerepkörökkel, így egy kis csapat megoszthat egyetlen Traggo példányt elkülönített munkaidő-nyilvántartásokkal.
GraphQL API
Meghajtani az automatizálásokat, irányítópultokat és integrációkat a dokumentált GraphQL API-n keresztül a web UI kaparása helyett.
Kis helyigény
Egyetlen, SQLite-ra épülő Go bináris kis lemez- és memóriahasználatot jelent, ideális egy meglévő VPS-re való telepítésre, új erőforrások biztosítása nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Traggo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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