A Traggo egy nyílt forráskódú, saját szerveren üzemeltetett időkövető, amely minden bejegyzést idővonali szakaszként rendez, nem pedig egy merev projekthierarchia soraként. Minden bejegyzés tetszőleges címkékkel van kiegészítve – client , project , task , billable , bármi, amit szeretne. A műszerfal az időt a címkék tetszőleges kombinálásával elemzi, anélkül, hogy előre egyetlen kanonikus bontást kellene választania.

A Traggo saját VPS-en való üzemeltetésével a munkaidő-nyilvántartások, ügyféladatok és számlázási kontextus az Ön infrastruktúráján belül marad. Így nem egy SaaS időkövető szolgáltató kezeli az adatokat. Az egyetlen Go bináris és a SQLite adatbázis elég könnyűvé teszi ahhoz, hogy más szolgáltatásokkal együtt fusson egy kis VPS-en. A címkealapú modell pedig egyaránt alkalmazkodik tanácsadókhoz, szabadúszókhoz, ügynökségekhez és termékcsapatokhoz.