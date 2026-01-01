Telepítse a Lemmy-t egykattintásos telepítéssel.
Föderált linkgyűjtő és vitafórum platform, amely lehetővé teszi a közösségeknek, hogy független fórumokat működtessenek, melyek az ActivityPub Fediverse-en keresztül kapcsolódnak.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Lemmy
A Lemmy egy ingyenes, nyílt forráskódú, föderált linkgyűjtő és vitafórum platform. Gondoljon a Redditre, azzal a különbséggel, hogy minden szervert a közössége önállóan futtat. Az ActivityPub protokollon keresztül az összes szerver összekapcsolódik. Így a felhasználók feliratkozhatnak a Fediverse közösségeire. A Rust nyelven készült, alacsony erőforrás-felhasználás és magas párhuzamosság érdekében. A Lemmy szálazott hozzászólásokat, szavazás alapú rangsorolást, egyedi közösségi moderálást, többféle rendezési algoritmust és egy kifinomult webes felhasználói felületet biztosít.
A Lemmy saját VPS-en történő üzemeltetése lehetővé teszi a közösségi szervezőknek, hobbi csoportoknak és speciális érdeklődésűeknek, hogy saját fórumot működtessenek. Ezáltal elkerülhetők a hirdetésalapú bevételi modellek, az algoritmikus hírfolyam-manipuláció és a központi platform általi adatgyűjtés. A mellékelt PostgreSQL és a pict-rs képtárhely mindent az infrastruktúráján belül tart.
A Lemmy főbb funkciói
Föderált közösségek
Bármely Lemmy példány felhasználói feliratkozhatnak a szervereden lévő közösségekre, és a te felhasználóid feliratkozhatnak a Fediverse bármely közösségére.
Füzéres megjegyzések és szavazás
Ismerős, Reddit-szerű szálazott beszélgetés fel- és leszavazással, többféle rendezési algoritmussal (felkapott, legjobb, új, vitatott) és végtelen szálmélységgel.
Közösségenkénti moderálás
Minden közösségnek megvannak a saját moderátorai, részletes engedélyekkel, egyedi szabályokkal és egy dedikált moderálási naplóval az átláthatóság érdekében.
Beépített képtárhely
A beépített pict-rs szerver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képeket és videókat töltsenek fel közvetlenül a példányára külső CDN vagy harmadik féltől származó szolgáltatások nélkül.
Levélszemét elleni funkciók
A regisztrációnál használt CAPTCHA, a sebességkorlátozás, a példányszintű engedélyezési és tiltólisták, valamint a konfigurálható regisztrációs alkalmazások kordában tartják a spamet és a visszaéléseket.
Mobil alkalmazások
Több iOS és Android alkalmazás csatlakozik bármely Lemmy példányhoz, így a felhasználók böngészhetnek és posztolhatnak bármely általuk preferált mobil kliensről.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Lemmy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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