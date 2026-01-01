A Lemmy egy ingyenes, nyílt forráskódú, föderált linkgyűjtő és vitafórum platform. Gondoljon a Redditre, azzal a különbséggel, hogy minden szervert a közössége önállóan futtat. Az ActivityPub protokollon keresztül az összes szerver összekapcsolódik. Így a felhasználók feliratkozhatnak a Fediverse közösségeire. A Rust nyelven készült, alacsony erőforrás-felhasználás és magas párhuzamosság érdekében. A Lemmy szálazott hozzászólásokat, szavazás alapú rangsorolást, egyedi közösségi moderálást, többféle rendezési algoritmust és egy kifinomult webes felhasználói felületet biztosít.

A Lemmy saját VPS-en történő üzemeltetése lehetővé teszi a közösségi szervezőknek, hobbi csoportoknak és speciális érdeklődésűeknek, hogy saját fórumot működtessenek. Ezáltal elkerülhetők a hirdetésalapú bevételi modellek, az algoritmikus hírfolyam-manipuláció és a központi platform általi adatgyűjtés. A mellékelt PostgreSQL és a pict-rs képtárhely mindent az infrastruktúráján belül tart.