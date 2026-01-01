Akár 69% kedvezmény a RustFS szolgáltatásra

Telepítse a RustFS-t egyetlen kattintással.

S3-kompatibilis elosztott objektumtároló, Rustban épült AI munkaterhelésekhez, adattavakhoz és felhőnatív alkalmazásokhoz.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a RustFS-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a RustFS szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a RustFS

A RustFS egy nagy teljesítményű, elosztott objektumtároló rendszer, amely teljes egészében Rust nyelven épült. Teljes Amazon S3 API kompatibilitást biztosít, a Rust memóriabiztonsági garanciáival és nyers teljesítménnyel, amely felülmúlja a hagyományos megoldásokat. Adattavakhoz, AI/ML pipeline-okhoz és big data feladatokhoz tervezték. A RustFS hibatűrő kódolást használ az adatvesztés elleni védelemre, és bitrot detektálást az adatok hosszú távú integritásának biztosítására.

A RustFS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi az objektumtároló infrastruktúráját. Nincs GB-onkénti díj, nincs kimenő adatforgalmi díj és nincs gyártói függőség. A beépített webkonzol lehetővé teszi a tárolók kezelését, a hozzáférési szabályzatok konfigurálását és a tárhelyhasználat monitorozását további eszközök nélkül.

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Erre jó a {name}

A RustFS főbb funkciói

S3 API kompatibilis

Működik bármilyen S3-kompatibilis klienssel, SDK-val vagy eszközzel — migrálja a meglévő munkafolyamatokat kódmódosítások nélkül.

Törlőkódolás

Adatokat oszt el több kötet között redundanciával, így a tárolás sértetlen marad, még akkor is, ha az egyes meghajtók meghibásodnak.

Webes kezelőpult

Böngészőalapú felület gyűjtők létrehozására, hozzáférési kulcsok kezelésére, életciklus-szabályzatok beállítására és a tárhelyhasználat figyelésére.

Magas Teljesítmény

Rustban fejlesztve a memóriabiztonság és sebesség jegyében — a teljesítménytesztek akár 2,3-szor nagyobb átviteli sebességet mutatnak a kis objektumú feladatoknál, mint az alternatívák.

Eseményértesítések

Webhookok indítása tároló eseményekre, mint például objektum létrehozása és törlése, hogy integrálódjon a későbbi feldolgozási folyamatokba.

Identitás integráció

Támogatja az OIDC/OpenID Connect és OpenStack Keystone rendszereket a vállalati egyszeri bejelentkezéshez és a több-bérlős telepítésekhez.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RustFS szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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