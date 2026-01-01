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S3-kompatibilis elosztott objektumtároló, Rustban épült AI munkaterhelésekhez, adattavakhoz és felhőnatív alkalmazásokhoz.
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Erre jó a RustFS
A RustFS egy nagy teljesítményű, elosztott objektumtároló rendszer, amely teljes egészében Rust nyelven épült. Teljes Amazon S3 API kompatibilitást biztosít, a Rust memóriabiztonsági garanciáival és nyers teljesítménnyel, amely felülmúlja a hagyományos megoldásokat. Adattavakhoz, AI/ML pipeline-okhoz és big data feladatokhoz tervezték. A RustFS hibatűrő kódolást használ az adatvesztés elleni védelemre, és bitrot detektálást az adatok hosszú távú integritásának biztosítására.
A RustFS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi az objektumtároló infrastruktúráját. Nincs GB-onkénti díj, nincs kimenő adatforgalmi díj és nincs gyártói függőség. A beépített webkonzol lehetővé teszi a tárolók kezelését, a hozzáférési szabályzatok konfigurálását és a tárhelyhasználat monitorozását további eszközök nélkül.
A RustFS főbb funkciói
S3 API kompatibilis
Működik bármilyen S3-kompatibilis klienssel, SDK-val vagy eszközzel — migrálja a meglévő munkafolyamatokat kódmódosítások nélkül.
Törlőkódolás
Adatokat oszt el több kötet között redundanciával, így a tárolás sértetlen marad, még akkor is, ha az egyes meghajtók meghibásodnak.
Webes kezelőpult
Böngészőalapú felület gyűjtők létrehozására, hozzáférési kulcsok kezelésére, életciklus-szabályzatok beállítására és a tárhelyhasználat figyelésére.
Magas Teljesítmény
Rustban fejlesztve a memóriabiztonság és sebesség jegyében — a teljesítménytesztek akár 2,3-szor nagyobb átviteli sebességet mutatnak a kis objektumú feladatoknál, mint az alternatívák.
Eseményértesítések
Webhookok indítása tároló eseményekre, mint például objektum létrehozása és törlése, hogy integrálódjon a későbbi feldolgozási folyamatokba.
Identitás integráció
Támogatja az OIDC/OpenID Connect és OpenStack Keystone rendszereket a vállalati egyszeri bejelentkezéshez és a több-bérlős telepítésekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RustFS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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