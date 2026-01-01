A RustFS egy nagy teljesítményű, elosztott objektumtároló rendszer, amely teljes egészében Rust nyelven épült. Teljes Amazon S3 API kompatibilitást biztosít, a Rust memóriabiztonsági garanciáival és nyers teljesítménnyel, amely felülmúlja a hagyományos megoldásokat. Adattavakhoz, AI/ML pipeline-okhoz és big data feladatokhoz tervezték. A RustFS hibatűrő kódolást használ az adatvesztés elleni védelemre, és bitrot detektálást az adatok hosszú távú integritásának biztosítására.

A RustFS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi az objektumtároló infrastruktúráját. Nincs GB-onkénti díj, nincs kimenő adatforgalmi díj és nincs gyártói függőség. A beépített webkonzol lehetővé teszi a tárolók kezelését, a hozzáférési szabályzatok konfigurálását és a tárhelyhasználat monitorozását további eszközök nélkül.