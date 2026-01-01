Telepítse az Unleash-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú funkciójelző-kezelő platform a biztonságos, fokozatos funkcióbevezetésekhez bármilyen technológiai veremben.
Válasszon VPS csomagot a Unleash szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Unleash
Az Unleash egy vállalati szintű nyílt forráskódú funkciókezelő platform, amelyet több mint 1000 szervezet csapatai használnak bizalommal. Elválasztja a kódtelepítést a funkcióaktiválástól. Ezáltal bármikor élesíthető a kód. A funkciók szelektíven engedélyezhetők meghatározott felhasználók, százalékos bevezetések vagy környezetek számára. Mindezt egy webes vezérlőpulton keresztül teheti meg, újratelepítés nélkül.
Az Unleash saját szerveren történő üzemeltetése az összes flag konfigurációt és felhasználói célzási adatot a saját infrastruktúráján belül tartja. Több mint 15 hivatalos SDK-val, amelyek minden főbb nyelvet és keretrendszert lefednek, az egész mérnöki szervezet egységes munkafolyamattal vezetheti be a funkciójelzőket. Ez magában foglalja az A/B tesztelést, a canary kiadásokat és a vészleállító kapcsolókat is.
A Unleash főbb funkciói
Fokozatos bevezetések
Tegye elérhetővé a funkciókat a felhasználók konfigurálható százalékának és fokozatosan bővítse a lefedettséget, felismerve a problémákat, mielőtt mindenkit érintenének.
15+ hivatalos SDK-k
Natív SDK-k Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android és más platformokhoz gyors és helyi flag kiértékelést biztosítanak.
Környezet célzás
Független jelzőállapotok fenntartása környezetenként — fejlesztési, tesztelési, éles környezetben — egyetlen vezérlősíkról, a konfiguráció megkettőzése nélkül.
Aktiválási stratégiák
Célzás felhasználói azonosító, IP-tartomány, állomásnév vagy egyéni kontextusmezők alapján, hogy pontosan szabályozhassa, ki látja az egyes funkciókat.
Teljes audit napló
Minden zászlóváltás rögzítésre kerül a szerzővel és időbélyegzővel, teljes előzményt biztosítva a hibakereséshez és a megfelelőséghez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Unleash szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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