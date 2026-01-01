Az Unleash egy vállalati szintű nyílt forráskódú funkciókezelő platform, amelyet több mint 1000 szervezet csapatai használnak bizalommal. Elválasztja a kódtelepítést a funkcióaktiválástól. Ezáltal bármikor élesíthető a kód. A funkciók szelektíven engedélyezhetők meghatározott felhasználók, százalékos bevezetések vagy környezetek számára. Mindezt egy webes vezérlőpulton keresztül teheti meg, újratelepítés nélkül.

Az Unleash saját szerveren történő üzemeltetése az összes flag konfigurációt és felhasználói célzási adatot a saját infrastruktúráján belül tartja. Több mint 15 hivatalos SDK-val, amelyek minden főbb nyelvet és keretrendszert lefednek, az egész mérnöki szervezet egységes munkafolyamattal vezetheti be a funkciójelzőket. Ez magában foglalja az A/B tesztelést, a canary kiadásokat és a vészleállító kapcsolókat is.