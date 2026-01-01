Telepítse a ClickHouse-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú oszlopos OLAP adatbázis, amelyet valós idejű elemzésekhez terveztek milliárdnyi soron, ezredmásodperces lekérdezési késleltetéssel.
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Erre jó a ClickHouse
A ClickHouse egy nyílt forráskódú oszlopos adatbázis-kezelő rendszer, amelyet kifejezetten online analitikai feldolgozásra építettek. Aggregációs lekérdezéseket futtat több milliárd soron milliszekundumok alatt, előre kiszámított kockák vagy materializált nézetek nélkül. Eredetileg a Yandexnél fejlesztették ki, és most a ClickHouse Inc. tartja karban. Ez hajtja az analitikai platformokat, megfigyelhetőségi háttérrendszereket és termék eseményfolyamokat. Használják startupoktól a Cloudflare-ig, az Uberig és az eBay-ig terjedő vállalatoknál.
A ClickHouse saját üzemeltetése a VPS-en nagy teljesítményű lekérdezési réteget biztosít. Ez az alkalmazás-háttérrendszereknek, analitikai irányítópultoknak és megfigyelhetőségi eszközöknek szolgál naplóadatokhoz, metrikákhoz, felhasználói eseményekhez és idősoros feladatokhoz. A beépített Play UI böngésző alapú lekérdezési felületet biztosít, így az elemzők SQL-t írhatnak asztali kliens telepítése nélkül.
A ClickHouse főbb funkciói
Oszlopos tárolás
Az oszloponkénti tömörítés és a lemezelrendezés 10-100-szoros tömörítési arányt és jelentősen gyorsabb aggregációs lekérdezéseket biztosít a sororientált adatbázisokhoz képest.
MergeTree motorcsalád
Speciális táblamotorok idősoros, replikált adatokhoz, összegző aggregátumokhoz és gráf alapú feladatokhoz optimalizálják a tárolást és a lekérdezéseket használati esetenként.
Beépített Play UI
Futtasson ad-hoc SQL lekérdezéseket közvetlenül a böngészőből a /play címen, szintaxiskiemeléssel, lekérdezési előzményekkel és eredményvizualizációval.
Materializált nézetek
Az inkrementálisan karbantartott előre aggregált táblák lehetővé teszik, hogy másodperc alatti késleltetéssel szolgáljon ki milliárdnyi adatot érintő irányítópult-lekérdezéseket.
Elosztott és replikált
Natív támogatás a csomópontok közötti shardinghoz és a táblák replikálásához a magas rendelkezésre állás érdekében, külső koordinációs szolgáltatások nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ClickHouse szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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