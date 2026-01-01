A ClickHouse egy nyílt forráskódú oszlopos adatbázis-kezelő rendszer, amelyet kifejezetten online analitikai feldolgozásra építettek. Aggregációs lekérdezéseket futtat több milliárd soron milliszekundumok alatt, előre kiszámított kockák vagy materializált nézetek nélkül. Eredetileg a Yandexnél fejlesztették ki, és most a ClickHouse Inc. tartja karban. Ez hajtja az analitikai platformokat, megfigyelhetőségi háttérrendszereket és termék eseményfolyamokat. Használják startupoktól a Cloudflare-ig, az Uberig és az eBay-ig terjedő vállalatoknál.

A ClickHouse saját üzemeltetése a VPS-en nagy teljesítményű lekérdezési réteget biztosít. Ez az alkalmazás-háttérrendszereknek, analitikai irányítópultoknak és megfigyelhetőségi eszközöknek szolgál naplóadatokhoz, metrikákhoz, felhasználói eseményekhez és idősoros feladatokhoz. A beépített Play UI böngésző alapú lekérdezési felületet biztosít, így az elemzők SQL-t írhatnak asztali kliens telepítése nélkül.