A Faraday egy vállalati szintű sebezhetőségkezelő platform. Egységes munkaterületet biztosít a biztonsági csapatoknak. Ezen keresztül felderíthetik, nyomon követhetik és orvosolhatják a sebezhetőségeket teljes infrastruktúrájukon.

Több mint 80 biztonsági eszközzel integrálódik. Automatikusan importálja és normalizálja a vizsgálati adatokat szkennerekből és tesztelési keretrendszerekből. Így a csapatok az elemzésre koncentrálhatnak a manuális adatkezelés helyett.

A Faraday saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy az érzékeny biztonsági megállapítások és a naplózási nyomvonalak teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Ezáltal megfelel a sebezhetőségi adatok kezelésére vonatkozó szigorú megfelelőségi követelményeknek. Vállalati képességeket biztosít a felhőalapú platformok ismétlődő költségei nélkül.