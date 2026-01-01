Telepítse a Faradayt egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú sebezhetőségkezelő platform, amely központosítja a biztonsági megállapításokat és egyszerűsíti a javítást a biztonsági csapatok számára.
Válasszon VPS csomagot a Faraday szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Faraday
A Faraday egy vállalati szintű sebezhetőségkezelő platform. Egységes munkaterületet biztosít a biztonsági csapatoknak. Ezen keresztül felderíthetik, nyomon követhetik és orvosolhatják a sebezhetőségeket teljes infrastruktúrájukon.
Több mint 80 biztonsági eszközzel integrálódik. Automatikusan importálja és normalizálja a vizsgálati adatokat szkennerekből és tesztelési keretrendszerekből. Így a csapatok az elemzésre koncentrálhatnak a manuális adatkezelés helyett.
A Faraday saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy az érzékeny biztonsági megállapítások és a naplózási nyomvonalak teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Ezáltal megfelel a sebezhetőségi adatok kezelésére vonatkozó szigorú megfelelőségi követelményeknek. Vállalati képességeket biztosít a felhőalapú platformok ismétlődő költségei nélkül.
A Faraday főbb funkciói
80+ eszközintegrációk
Automatikusan importálja és normalizálja a sebezhetőségi adatokat az ágazati szabványoknak megfelelő szkennerekből és tesztelési keretrendszerekből, kiküszöbölve a manuális adatgyűjtést.
Csapatmunka
Többfelhasználós munkaterületek szerepkör-alapú hozzáférés-vezérléssel lehetővé teszik a biztonsági csapatok számára az értékeléseken való együttműködést és a javítási felelősség valós idejű nyomon követését.
Kockázatpriorizálás
A beépített kockázatértékelő és prioritási motor segít a csapatoknak a javítási erőfeszítéseket a legnagyobb tényleges fenyegetést jelentő sebezhetőségekre összpontosítani.
Megfelelőségi jelentés
Egyedi jelentéssablonok és auditnaplók segítik a megfelelőségi tisztviselőket a biztonsági helyzet javulásának bemutatásában és a szabályozási követelmények teljesítésében.
RESTful API
A teljes REST API lehetővé teszi az integrációt CI/CD pipeline-okkal és SIEM eszközökkel, ezzel automatizálva a DevSecOps csapatoknak a sebezhetőségek nyomon követését az SDLC-ben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Faraday szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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