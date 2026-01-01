Telepítse a Weblate-et egyetlen kattintással.
Web alapú fordításkezelő platform szoros verziókövetés integrációval a zökkenőmentes lokalizációs munkafolyamatokhoz.
Válasszon VPS csomagot a Weblate szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Weblate
A Weblate egy hatékony nyílt forráskódú fordításkezelő platform. Közvetlenül integrálódik a Git, GitHub, GitLab és Bitbucket rendszerekkel, hogy a fordítások szinkronban maradjanak a kódbázisoddal.
A fordítók egy intuitív webes felületen dolgoznak. A változások automatikusan visszakerülnek a tárolóidba, kiküszöbölve a manuális fájlcseréket és az összefésülési konfliktusokat.
A Weblate több mint 50 fájlformátumot támogat. Beépített fordítási memóriával, gépi fordítási javaslatokkal és minőségellenőrzésekkel egyszerűsíti a lokalizációs folyamat minden lépését. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés megszünteti a felhasználónkénti árkorlátokat, és bizalmasan kezeli a saját forráskódú szövegeket.
A Weblate főbb funkciói
Verziókezelési integráció
Automatikusan szinkronizálja a fordításokat Git, GitHub, GitLab és Bitbucket tárházakkal kézi fájlcserék nélkül.
50+ fájlformátum
Támogatja a PO, XLIFF, JSON, Android erőforrásokat, iOS karakterláncokat, Java tulajdonságokat és tucatnyi további fordítási formátumot.
Fordítási memória
Újrafelhasználhatja a korábban lefordított szövegeket a projektek között, hogy fenntartsa a következetességet és felgyorsítsa a honosítási munkát.
Gépi fordítás
Kapjon automatikus fordítási javaslatokat a DeepL, a Google Translate és a LibreTranslate szolgáltatásoktól a munkafolyamatok felgyorsításához.
Minőségellenőrzés
Kiszűri a helyőrző hibákat, formázási problémákat és inkonzisztenciákat automatikusan, mielőtt a fordítások élesbe kerülnének.
Munkafolyamatok áttekintése
Konfiguráljon jóváhagyási folyamatokat szerepkör alapú engedélyekkel, hogy biztosítsa a fordítási minőséget a csapatában.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Weblate szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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