A Weblate egy hatékony nyílt forráskódú fordításkezelő platform. Közvetlenül integrálódik a Git, GitHub, GitLab és Bitbucket rendszerekkel, hogy a fordítások szinkronban maradjanak a kódbázisoddal.

A fordítók egy intuitív webes felületen dolgoznak. A változások automatikusan visszakerülnek a tárolóidba, kiküszöbölve a manuális fájlcseréket és az összefésülési konfliktusokat.

A Weblate több mint 50 fájlformátumot támogat. Beépített fordítási memóriával, gépi fordítási javaslatokkal és minőségellenőrzésekkel egyszerűsíti a lokalizációs folyamat minden lépését. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés megszünteti a felhasználónkénti árkorlátokat, és bizalmasan kezeli a saját forráskódú szövegeket.