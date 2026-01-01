A Spacedrive egy virtuális elosztott fájlrendszer (VDFS). Egyetlen, intelligens katalógust hoz létre az összes fájljáról, függetlenül azok helyétől. Helyi meghajtók, külső tárolók és felhőszolgáltatások egyesülnek egyetlen kereshető adatbázisba, címkézéssel, metaadat-szűrőkkel, duplikáció-észleléssel és bélyegkép-generálással. A hagyományos fájlkezelőkkel ellentétben a Spacedrive az egész digitális könyvtárát strukturált adatként kezeli, amelyet nagy léptékben lekérdezhet és rendszerezhet.

A Spacedrive szerver saját VPS-en történő önálló üzemeltetése állandó, mindig elérhető központot biztosít a fájlrendszerezési rendszeréhez, beépített adminisztrátori hitelesítéssel. Így nem kell adatait bármely harmadik fél felhőjébe feltöltenie.