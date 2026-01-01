Telepítse a Spacedrive-ot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú fájlkezelő, amely egyesíti a fájljait a helyi meghajtókon, külső tárolókon és a felhőben egy kereshető könyvtárba.
Válasszon VPS csomagot a Spacedrive szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Spacedrive
A Spacedrive egy virtuális elosztott fájlrendszer (VDFS). Egyetlen, intelligens katalógust hoz létre az összes fájljáról, függetlenül azok helyétől. Helyi meghajtók, külső tárolók és felhőszolgáltatások egyesülnek egyetlen kereshető adatbázisba, címkézéssel, metaadat-szűrőkkel, duplikáció-észleléssel és bélyegkép-generálással. A hagyományos fájlkezelőkkel ellentétben a Spacedrive az egész digitális könyvtárát strukturált adatként kezeli, amelyet nagy léptékben lekérdezhet és rendszerezhet.
A Spacedrive szerver saját VPS-en történő önálló üzemeltetése állandó, mindig elérhető központot biztosít a fájlrendszerezési rendszeréhez, beépített adminisztrátori hitelesítéssel. Így nem kell adatait bármely harmadik fél felhőjébe feltöltenie.
A Spacedrive főbb funkciói
Egységes fájlkönyvtár
Fájlokat indexel a helyi meghajtókon, külső tárolókon és felhőalapú helyeken keresztül egyetlen kereshető adatbázisba – nincs többé keresgélés több helyen.
Intelligens címkézés
Fájlok rendszerezése egyéni címkékkel és metaadat-szűrőkkel, így pontosan megtalálhatja, amire szüksége van, függetlenül attól, hogy hol van tárolva.
Duplikált észlelés
Automatikusan azonosítja a duplikált fájlokat a könyvtárában, segítve ezzel a tárhely visszaszerzését és a gyűjtemény tisztán tartását.
Médiaelőnézetek
Miniatűröket és előnézeteket generál fotókhoz és videókhoz, így vizuálisan böngészheti könyvtárát anélkül, hogy egyes fájlokat megnyitna.
Peer-to-peer szinkronizálás
Szinkronizálja rendezett könyvtárát több eszközön keresztül, így a címkéi, gyűjteményei és metaadatai mindig naprakészek legyenek mindenhol.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Spacedrive szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.