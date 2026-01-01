Telepítse a FileGator-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett többfelhasználós fájlkezelő szerepkör alapú engedélyekkel, archívum támogatással és média előnézettel – nem igényel adatbázist.
Válasszon VPS csomagot a FileGator szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FileGator
A FileGator egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű fájlkezelő, amely tiszta webes felületet biztosít a fájlok feltöltéséhez, letöltéséhez, rendszerezéséhez és megosztásához a szerverén. Lapos fájlarchitektúrára épül, adatbázis-függőség nélkül. Egyetlen könnyű szolgáltatásként fut, felhasználói fiókokkal és engedélyekkel, amelyek egy egyszerű JSON fájlban vannak tárolva. A szerepalapú hozzáférés lehetővé teszi admin, felhasználói és vendégfiókok létrehozását. Mindegyik konfigurálható engedélyekkel rendelkezik a fájlok olvasására, írására, feltöltésére, letöltésére, átnevezésére, törlésére és archiválására.
A FileGator saját üzemeltetése a VPS-én az összes fájlt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincsenek tárhelykvóták, előfizetési díjak és harmadik fél hozzáférése az adataihoz. Minimális erőforrásokon fut, így egyszerűen telepíthető más szolgáltatások mellett. Nem kell egy teljes szervert a fájlkezelésnek szentelnie.
A FileGator főbb funkciói
Többfelhasználós engedélyek
Hozzon létre admin, felhasználói és vendégfiókokat független műveletenkénti engedélyekkel. Ez szabályozza, hogy ki olvashat, tölthet fel, tölthet le, nevezhet át, törölhet és archiválhat fájlokat külön-külön.
Nincs szükség adatbázisra
Minden felhasználói fiók és konfiguráció lapos JSON fájlokban található. Ezáltal nincs szükség adatbázisra, és a telepítés egyszerű, valamint hordozható marad.
Archívum kezelés
Készítsen és bontson ki ZIP archívumokat a böngészőn keresztül SSH vagy parancssori eszközök nélkül, ezzel egyszerűvé téve a tömeges fájlátvitelt és a mentéseket.
Nyilvános megosztási linkek
Nyilvános letöltési linkeket generálhat fájlokhoz vagy mappákhoz, hogy külső címzettek hozzáférhessenek bizonyos tartalmakhoz anélkül, hogy fiókra lenne szükségük a szerveren.
Média előnézet
Képek, videók, hanganyagok és szöveges fájlok előnézete közvetlenül a böngészőben — nincs szükség letöltésre a megfelelő fájl megosztás előtti megerősítéséhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FileGator szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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