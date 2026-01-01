A FileGator egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű fájlkezelő, amely tiszta webes felületet biztosít a fájlok feltöltéséhez, letöltéséhez, rendszerezéséhez és megosztásához a szerverén. Lapos fájlarchitektúrára épül, adatbázis-függőség nélkül. Egyetlen könnyű szolgáltatásként fut, felhasználói fiókokkal és engedélyekkel, amelyek egy egyszerű JSON fájlban vannak tárolva. A szerepalapú hozzáférés lehetővé teszi admin, felhasználói és vendégfiókok létrehozását. Mindegyik konfigurálható engedélyekkel rendelkezik a fájlok olvasására, írására, feltöltésére, letöltésére, átnevezésére, törlésére és archiválására.

A FileGator saját üzemeltetése a VPS-én az összes fájlt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincsenek tárhelykvóták, előfizetési díjak és harmadik fél hozzáférése az adataihoz. Minimális erőforrásokon fut, így egyszerűen telepíthető más szolgáltatások mellett. Nem kell egy teljes szervert a fájlkezelésnek szentelnie.